El Atlético Baleares busca el premio de un Primera División

El Atlético Baleares quiere que su camino en la Copa del Rey 2025/26 sea largo. El conjunto blanquiazul recibe esta noche en el Estadi Balear al Nàstic de Tarragona (20:30 horas) y lo hace con la gran noticia del regreso del delantero rumano Florin Andone a la convocatoria. El premio de vencer, más allá de pasar de ronda, sería que su próximo rival se trataría de un equipo de Primera División.

El técnico del conjunto blanquiazul, Luis Blanco, ha reconocido que espera un partido complicado ante un rival de superior categoría, pero ha dejado claro que confía en sus jugadores. «Es un partido de ilusión. No tiene nada que ver con la Liga, pero sí con hacer las cosas bien y con que nos sintamos mejor», ha asegurado en rueda de prensa.

«Estamos confiados en poder ganar», ha añadido el técnico del conjunto palmesano. Blanco ha reclamado a la afición que acuda al estadio para apoyar al equipo: «En estos partidos necesitamos la máxima energía de todos, hasta el final».

Por otro lado, el entrenador del conjunto blanquiazul confirmó que la lesión de Rubén Bover «es importante». «No tendremos ni 72 horas de descanso para afrontar el partido del domingo. Valoraremos esas situaciones, pero mañana saldremos para competir al máximo», ha concluido.