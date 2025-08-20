El Atlético Baleares se impone por la mínima al Mallorca B

El Atlético Baleares se ha impuesto este miércoles al Mallorca B (2-1) en un nuevo partido de pretemporada. Los de Luis Blanco, que fueron mejores en el global del encuentro con un gran número de oportunidades, tuvieron que remontar el tanto inicial de los de Siviero con goles de dos exmallorquinistas como Jaume Tovar y Axel Bejarano.

El conjunto blanquiazul, al que solo le resta un partido de pretemporada más –este sábado ante el Alcorcón a domicilio– va afinando la puntería y llegando al mejor punto de forma posible de cara a su estreno liguero ante el Castellón B. El objetivo es el ascenso y la Segunda RFEF permite pocos fallos.