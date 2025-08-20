Amistoso
El Atlético Baleares se impone por la mínima al Mallorca B
El conjunto blanquiazul remonta a los de Siviero con tantos de Tovar y Bejarano
Palma
El Atlético Baleares se ha impuesto este miércoles al Mallorca B (2-1) en un nuevo partido de pretemporada. Los de Luis Blanco, que fueron mejores en el global del encuentro con un gran número de oportunidades, tuvieron que remontar el tanto inicial de los de Siviero con goles de dos exmallorquinistas como Jaume Tovar y Axel Bejarano.
El conjunto blanquiazul, al que solo le resta un partido de pretemporada más –este sábado ante el Alcorcón a domicilio– va afinando la puntería y llegando al mejor punto de forma posible de cara a su estreno liguero ante el Castellón B. El objetivo es el ascenso y la Segunda RFEF permite pocos fallos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
- El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?