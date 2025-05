Luis Blanco, entrenador del Atlético Baleares: "Hay presión por ascender, pero tenemos una ilusión brutal"

Luis Blanco confía en que el Atlético Baleares saldrá victorioso este domingo ante el Teruel y estará en la eliminatoria final por el ascenso a Primera RFEF. Volver a la categoría de bronce del fútbol español es el gran objetivo del club blanquiazul y no conseguirlo no entra en los planes. "Claro que hay presión. Hay un objetivo y vamos a por él. Tenemos una ilusión brutal, al igual que ellos. Los jugadores me han transmitido eso, así que estoy cero preocupado. Si la gestionamos bien, sacaremos el máximo provecho a eso. Habrá muchas emociones", ha asegurado esta mañana en rueda de prensa.

El entrenador blanquiazul es consciente de que el partido, como ya quedó claro en la ida, será muy complicado. "Es una eliminatoria muy exigente. Sabemos que el partido del fin de semana es una final porque no sabemos qué pasará al día siguiente. Con la tranquilidad y la exigencia, sabemos que tendremos un rival complicado", ha comentado.

"La ida fue complicada. Me esperaba eso del Teruel. Nos exigieron muchísimo. Hicimos un partido serio. Esta semana hemos ajustado cosas. Tenemos que mejorar aspectos en los que el otro día no estuvimos bien. El equipo tiene una personalidad brutal. Tengo mucha confianza en que encontrando nuestro mejor nivel tendremos oportunidades", ha añadido.

Al Atlético Baleares, por su mejor posición en Liga, le basta con el empate al final de los 120 minutos en caso de ir a la prórroga para asegurarse su clasificación: "En el partido de ida notamos que el empate nos basta… a ellos solo les vale ganar. De forma inconsciente eso afecta. Lo tendríamos que haber igualado y aquí iremos a ganar".

Por otro lado, ha pedido el apoyo de la afición el Estadi Balear, sobre todo cuando vengan "malos momentos". "La afición nos tiene ayudar. Me alegré mucho que la afición esté con el equipo. La gente tiene mucha ilusión y conseguir el objetivo. Estamos encantadísimos y daremos nuestra mejor versión", ha destacado.

Bover: "Pueden llegar los nervios, pero los veteranos ayudaremos"

Por su parte, el capitán Rubén Bover se ha expresado en los mismos términos que su entrenador. Para el mediocentro, la experiencia de la que goza la plantilla del Atlético Baleares puede servir para decantar a su favor la eliminatoria. "Tenemos muchos jugadores con experiencia de playoff y eso es bueno. Sobre todo en los momentos malos del partido. Cuando no estás acostumbrado pueden llegar los nervios, pero los veteranos ayudaremos", ha dicho.

"Sabemos que hay presión, pero hay ilusión. Somos un buen grupo y queremos disfrutar de esto", ha añadido. "Hay que seguir el plan. En el fútbol puede pasar de todo. Cuando las piernas no vayan, tirarás de corazón y ganas", ha concluido.