Luis Blanco: "Sé cuál es el objetivo del Atlético Baleares, el ascenso"

Ni ha disimulado ni ha lanzado balones fuera. Luis Blanco ha dejado claro que es consciente de que llega al Atlético Baleares con una misión. "Firmo hasta final de año porque sé cuál es el objetivo, el ascenso. Hasta el 30 de junio vamos a dejar toda mi energía e ilusión, por trabajo no será”, ha asegurado el sustituto del destituido Jaume Mut en el banquillo blanquiazul.

En una multitudinaria presentación celebrada en el Estadi Balear, el entrenador catalán, junto al director general, Patrick Messow y el director deportivo, Marc Julià, se ha mostrado encantado con lo que se ha encontrado en el club. “Acabo de aterrizar y me han estado poniendo al día de todo. Del club, los jugadores y empezar a compartir sensaciones. Me he encontrado un primer día que es como una luna de miel. Todos tienen predisposición y deseando que sea mañana y empezar en el campo”, ha comentado.

El preparador ha reflexionado sobre los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta de los mallorquines. “Al final todos sabemos lo que es el Atlético Baleares y sus proyectos. El objetivo, las instalaciones, los jugadores… siempre buscas elegir las mejores opciones y creo que podemos conseguir cosas. Fue fácil la decisión. Estoy contento y con energía. La visión que tenía desde fuera se han cumplido estos días”, ha señalado.

Luis Blanco, durante su comparecencia. / ATB

Blanco sabe que hay margen para la reacción y reclama que los jugadores den un paso hacia adelante. "Llegamos en una situación que quedan 12 partidos y hay que adaptarse y priorizar. El domingo ya nos jugamos tres puntos -Sant Andreu-. Me gusta transmitir el ganar y ser valientes y con personalidad. Es lo que vamos a intentar. Somos el Atlético Baleares y en esta categoría tenemos que ser protagonistas y competir hasta el fina. A nivel de plantilla es completa y con un nivel alto. Durante la temporada han tenido lesionados y tenemos que ser cuidadosos con ello. Cuánto más jugadores sumemos mejor seremos”, ha resaltado.

Blanco, de 46 años, se estrenó en los banquillos con el juvenil del Espanyol y después dirigió al filial periquito en las temporadas 20-21 (9 partidos), la 21-22 (33, llegando a dirigir dos veces al primer equipo en Primera División -sendos empates ante Granada y Valencia-) y la 22-23 (34). En total, más de 75 partidos entre Segunda RFEF y la antigua Segunda B. La pasada temporada fue ayudante de Manolo González en el Espanyol que ascendió de Segunda a Primera.

Como jugador no pasó de Segunda B, aunque es uno de los históricos de la categoría con 356 partidos disputados (Gramanet –debutó con 16 años–, Espanyol B, Badalona y Sant Andreu).

Explicaciones de Messow

Por su parte, el director general, Patrick Messow, ha desverlado por qué ha decidido despedir a Mut: “La decisón se tomó el lunes por la noche. Internamente habíamos valorado en conseguir 4 puntos, pero tras el partido en Terrassa (1-1) y cómo era la dinámica y se decidió hacer el cambio esta semana. Antes del entreno se le comunicó a Jaume Mut. No lo compartió, pero lo entendió por los resultados. El objetivo es el que es y tendremos la misma relación que antes”.

Patrick Messow, durante su intervención ante los periodistas. / ATB

El germano se ha mostrado muy crítico con la plantilla. "No estamos contentos con el rendimiento de los jugadores. Ayer se lo dije a ellos. Les hemos dejado saber que si todos los jugadores hubieran hecho todo lo posible estaríamos más arriba. Estas decisiones no son por una cosa. Estamos a un punto del playoff y no es tan drástico. Las dinámicas, las sensaciones… en casa hemos fallado mucho”, ha dicho.

Por último, Marc Julià ha apelado a la "experiencia en la categoría" de Blanco para jusitificar su apuesta. "Quiero agradecer a Jaume Mut y a su cuerpo técnico por todo. En Luis Blanco hemos buscado y encontrado experiencia en la categoría. El míster ha sido jugador de esta categoría y la conoce muy bien", ha finalizado.