Messow es "muy optimista" con la llegada de Rubén Bover al Atlético Baleares

Rubén Bover puede ser la guinda al pastel del proyecto 2024-25 del Atlético Baleares de Jaume Mut en Segunda RFEF. El futbolista mallorquín está muy cerca de vestir como blanquiazul. Así lo reconoció este martes Patrick Messow en Manacor durante la presentación de la nueva camiseta balearica y la renovación de ConectaBalear como patrocinador principal.

El secretario general no escondió sentirse “muy optimista con que vista la camiseta del Baleares, pero todavía no está cerrado” y no descartó la renovación de Alberto Villapalos. El alemán evitó hablar de objetivos en la temporada. “Es pronto para hablar de ello. Queremos estar lo más alto posible y nuestro sueño es volver a Primera RFEF, pero ya sabemos como es el fútbol”, ha comentado.

El grupo más difícil

Mut, presente en el acto, valoró la composición del grupo III de Segunda RFEF como “el más difícil” de la categoría, destacando la presencia de históricos como el “Sabadell y Lleida”, además de enfatizar en “la importancia de que seamos cinco clubes de las islas porque nos conocemos mejor”, en referencia al Mallorca B, Andratx, CD Ibiza y Peña Deportiva.

El técnico manacorí adelantó que la pretemporada “arrancará el 18 de julio con las pruebas médicas y empezaremos a entrenar el día 22”, agregando que falta “cerrar amistosos e intentaremos salir de la isla para hacer una serie de partidos para medirnos a rivales de superior categoría”.

Objetivo permanencia

“Ilusión” fue la palabra más repetida por Txema Expósito, técnico del Balears FC, en referencia al estreno en la categoría de plata del fútbol femenino español. “Es una liga que nos ilusiona muchísimo, será muy competitiva, hay rivales con estructuras profesionales e intentaremos adaptarnos lo antes posible porque es una competición muy corta”, confesó.

El técnico blanquiazul argumentó los motivos por los cuales hay pocos cambios respecto a la plantilla que ascendió la pasada temporada. “Creemos en las futbolistas de la isla y también la pasada campaña había jugadoras de superior categoría que nos ayudarán a competir contra todas”.

“Tenemos ilusión por debutar en una categoría nueva contra rivales que veíamos por televisión o nos medimos en la Copa. El objetivo tiene que ser la permanencia para establecer unas bases en la categoría. Hay clubes con muchas temporadas en esta liga, somos las nuevas y sabemos que nos costará mucho”, finalizó Expósito.