Juanma Barrero no se conforma: "no podemos bajar el nivel". Ya lo dejó claro el pasado viernes en la rueda de prensa previa al partido de este domingo, a las 12:00 horas, frente al Alcoyano en el Estadi Balear. El Atlético Baleares puede enlazar su segundo triunfo tras el logrado a domicilio en Granada y acercarse a la puerta de salida de la zona de descenso.

La dinámica de los blanquiazules, con seis puntos de los últimos nueve en disputa tras ganar al Mérida (1-0), perder ante el Real Madrid Castilla (5-0) y sorprender al Recreativo Granada (0-2), invita a la esperanza ante un cuadro dirigido por Vicente Parras que tiene cinco puntos más en la tabla y vio truncada su dinámica de tres encuentros sin perder este miércoles en el partido aplazado en Huelva ante el Recreativo (1-0).

Una de las bazas balearicas reside en el buen estado de forma de sus atacantes. El delantero centro David Rodríguez está en racha al acumular tres jornadas consecutivas anotando. El talaverano lleva cinco goles este curso y el último rubricó el triunfo ante el filial nazarí. También se estrenó en tierras andaluzas Miguelete Ramírez, abriendo el marcador en el primer minuto de encuentro. Una circunstancia que puede habilitar al jerezano para repetir titularidad.

Novedad en la lista

Regresa a la convocatoria de veinte efectivos de Barrero el delantero Jorge Martínez. El riojano, recuperado ya de su lesión, no juega desde el pasado 14 de octubre en la derrota de los balearicos ante el Atlético B en el Estadi Balear. Todavía no está listo el portero Jero Lario, que ya no jugó en Granada tras recaer por segunda vez molestias musculares. El meta juvenil Juli Rivas sigue en la lista y será de nuevo el suplente de Ramon Vila.