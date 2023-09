Juanma Barrero ha realizado hoy su primera comparecencia como técnico del Atlético Baleares, equipo mallorquín que es colista en el Grupo 2 de Primera RFEF y cuyo banquillo ocupa tras la destitución el pasado lunes de Tato García. «Hay que borrar todo y empezar de cero», ha sentenciado el técnico blanquiazul. «Tenemos que ser positivos, quitar los malos fantasmas, no ser negativos y empezar a currar y empezar a coger las ideas que yo intento transmitirles mis ideas de juego y a partir de ahí ser competitivos y sumar puntos», ha añadido. Este domingo se estrenará en el banquillo blanquizul en Antequera (12:00 horas).

«El Atlético Baleares es un buen club, un club que desde fuera está muy bien considerado. Cuando me contactaron, revisé la plantilla y me pareció un buen proyecto», ha explicado Barrero en cuanto al porqué de su fichaje. «Cuando acepto el reto sé muy bien lo que ha pasado de aquí para atrás y sé muy bien lo que me voy a encontrar. Si lo acepto, lo acepto con todas las consecuencias», ha resaltado.

Tras sus primeros días al frente de al equipo, ha alabado la actitud de la plantilla: «La predisposición es buena y han estado muy currantes esta semana. Hay que darle continuidad a todo eso y que no sea flor de un día. Que sea continuado». «Lo que yo quiero… aunque el fútbol es fútbol. Me gusta que mis equipos sean sólidos, solidarios, que interpreten bien el juego. Todo lo que pase, va a ser junto», ha explicado en cuanto a lo que espera de su equipo.

«Según el rival, no sé dónde nos vamos a posicionar, pero sí todos juntos. Cuando tengamos el balón queremos tratarlo bien, encontrar las ventajas y ser verticales. Así fuimos el año pasado y el anterior y eso es lo que me gusta», ha añadido Juanma Barrero.

«Los frutos van a venir»

«Ahora viene la preparación psicológica para el partido. Empezamos de cero y cuando estás en estas dinámicas piensas que te van a pasar cosas negativas y hay que cambiar eso. Hay que liberarse y pensar que van a salir las cosas. Mentalidad nueva y que se liberen de esta tensión. Los frutos van a venir», ha recalcado.

Ya metido en lo que será su primer partido en el banquillo, ha señalado que el Antequera «es un equipo con una filosofía de juego y no la cambia ante nadie. Hay días que ha merecido más y el otro día se llevó el partido. Se asocian bien y combinan desde atrás. Los porteros tienen buenos golpeos y, a partir de ahí, con su gente de dentro, son verticales y con buen uno para uno. Tienen muchas cosas». «Buscaremos sus puntos débiles sin balón», ha concluido el entrenador del Atlético Baleares.