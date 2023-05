Laure Sanabria, jugador del Atlético Baleares: «Cuando nos enteramos de que dependíamos de nosotros mismos creció la esperanza»

Laure Sanabria (Madrid, 1985) sabe lo que es vivir una situación límite. Hasta en cuatro ocasiones el futbolista del Atlético Baleares se ha jugado la permanencia en la última jornada de la Liga. Dos veces salió cara y dos, cruz. Este sábado, frente al SD Logroñés, quiere decantar la balanza hacia el lado positivo. El conjunto blanquiazul se juega la vida en Las Gaunas.

¿Cómo de convencido ve al vestuario?

Sabemos que hemos estado todo el año ahí y que hemos pasado momentos de todo tipo, muchos malos. Tuvimos esa racha en la que lo vimos todo un poco más positivo y hemos llegado a la última jornada sabiendo que todo depende de nosotros. Estamos concentrados en preparar bien el partido y creo que lo vamos a conseguir porque lo merecemos.

¿Es un aliciente mental muy importante saber que dependen de sí mismos?

Sí. Ese hecho aporta mucha confianza. De los seis equipos que estamos ahí metidos, todos dependemos de nosotros mismos y los que ganen obtendrán el premio de la permanencia.

No es por ser pesimista, pero fuera de casa el Atlético Baleares solo ha ganado tres partidos. ¿Es de los que estudia estos números?

Yo los sé y me imagino que el vestuario también los sabe, pero no les damos mucha importancia. Estamos centradísimos en intentar llegar frescos de cabeza y físico para darlo todo. Solo me centro en la parte positiva, es la forma que tengo de tomarme este tipo de situaciones.

¿Cómo y cuándo se enteran de que, pese al empate frente al Calahorra, el Baleares sigue dependiendo de sí mismo?

Estábamos en el vestuario. Recuerdo que había frustración porque habíamos generado ocasiones, pero no había habido manera de meter gol. Creíamos que en la última jornada necesitábamos ganar y luego depender de otros resultados, pero en ese momento llegó el míster y nos confirmó que había todavía una bala en la recámara. Cuando nos informaron creció la esperanza.

Sin embargo, el principal problema es que el rival también se juega mucho. Un triunfo del Logroñés les aseguraría jugar la Copa del Rey la temporada que viene.

Sabemos y somos conscientes de que van a salir a ganar y que será un partido muy competido. Al final este año no hemos ganado a nadie fácil. Tendremos que dar el 200% y, a partir de ahí, no preocuparnos mucho por el rival.

No es por echar más leña al fuego, pero ellos solo han perdido cuatro partidos en casa y además han hecho un llamamiento a la afición para tener su respaldo.

No pensamos en nada de eso. Obvio que está bien saberlo para saber a qué atenernos, pero son cosas que no vamos a controlar, así que todo el tiempo que perdamos en ellas será eso, tiempo perdido. Tenemos que focalizarnos en lo nuestro y no pensar en cuánta gente los acompañará o cuántos partidos han perdido.

¿Cómo ha sentado que finalmente el Baleares no haya podido cerrar un viaje para su afición?

Es un varapalo. Es una pena porque en el último tramo de la Liga hemos tenido a la gente muy enchufada y no contar con ellos nos duele bastante. Vamos a hacerlo por ellos, es lo mínimo que podemos ofrecerles. Tenemos con qué y vamos a conseguirlo. Que confíen.

En cuatro ocasiones a lo largo de su carrera se ha visto en una situación similar. Dos salieron bien las cosas, pero otras dos veces, no. Es momento de decantar la balanza hacia el lado positivo.

Ojalá. La verdad es que no tenía las cuentas hechas. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Hemos sido un grupo que, a pesar de los resultados que se han dado, ha sabido centrarse en el objetivo y siempre hemos sido muy conscientes de la situación.

¿Cómo se vive esa semana previa a un partido donde uno se juega tanto?

Estas cosas se van gestionando mejor con el paso de los años. Antiguamente me dejaba llevar por todo lo que rodeaba al partido. Recuerdo la primera ocasión en la que nos jugábamos el descenso y nos medíamos al Valencia de Emery. Teníamos 42 puntos. Perdimos por un gol de Aduriz. Había momentos en los que no me llegaba ni el aire. Ese nerviosismo no beneficia en nada. Los años y la experiencia me han hecho gestionar estos momentos con mucha más calma.

Dentro de este vestuario hay jóvenes, ¿cómo lo están gestionando ellos?

Veo a los compañeros tranquilos. Por suerte hoy en día todas estas circunstancias se pueden trabajar con el psicólogo deportivo y la verdad es que desconozco si esta última semana ha tenido más peticiones de lo habitual. Todos los compañeros somos muy conscientes de la importancia que tiene el saber afrontar de la mejor manera posible este tipo de circunstancias y gestionar el momento.

¿Y Tato García? ¿Cómo le ve?

Está centrado en hacer todo lo que está en su mano y ese, al final, es el único camino. Intenta transmitirnos esa energía positiva que aporta el hecho de que dependamos de nosotros y eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladar al campo.

¿Qué le ha pasado al equipo? Daba la sensación de que todo iba rodado.

Me gustaría saberlo. Habremos dejado de hacer las cosas que hacíamos bien. Lo que pasa no es nunca por casualidad. Hubo un momento en el que se vio a un equipo compacto y comprometido que jugaba cada balón al límite y estaba muy concentrado. A eso tenemos que volver.

¿En algún momento del curso se han visto descendidos o salvados?

La sensación de descendido o de que el equipo esté muerto creo que nunca la he tenido. Es verdad que hubo un momento en el que lidiábamos con un déficit muy importante de puntos, pero creo que no éramos totalmente conscientes de la situación. Salvados sí que, en esta última racha con Tato, vi que lo teníamos muy cerca. El problema es que cuando hay tanta igualdad, que se produzca una racha negativa es muy fácil y en ella estamos.

Ha sido su primera experiencia en Primera RFEF, después de años en Primera y Segunda División, ¿qué se ha encontrado?

Un nivel muy bueno. Un nivel muy parecido al de la Segunda División. Han conseguido una categoría muy competitiva y que tiene recorrido. Nosotros ganamos muchos partidos seguidos, pero no fuimos capaces de alejarnos de la zona de descenso. Todos los equipos compiten y no hay ningún partido en el que puedas decir que aquí este equipo va a ganar y este perder.

¿Ha hablado el presidente Ingo con ustedes?

Habló con nosotros antes del partido del Calahorra y la verdad es que siempre que lo hace es para mostrarnos su apoyo y aportar cosas positivas. Nos transmite siempre mucha energía y eso es con lo que me quedo de él. No sé si estará en Las Gaunas.

Tiene contrato con el Baleares hasta 2024. ¿Qué pasa si el equipo desciende?

Pues hay que hablar con el club. Yo siempre estaré a disposición, sea cual sea la situación en la que nos encontremos la temporada que viene. Me ha pasado en otros equipos y lo importante al final es que ellos estén contentos conmigo y yo con ellos.