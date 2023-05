El Atlético Baleares ha empatado (0-0) con el Calahorra en el Estadio Balear. Una igualada que mantiene a los de Tato García en plazas de descenso y que le complica la salvación: deberá ganar la próxima jornada en Logroño y esperar que fallen al menos dos equipos.

Ha salido con ganas el Atlético Baleares, que ha encontrado por la banda izquierda una zona por la que incidir en la defensa del Calahorra. Ha ayudado a este inicio eléctrico de los balearicos el césped, muy rápido, que ha facilitado a los de Tato García jugar con velocidad. Y el apoyo de la afición, que de nuevo ha respondido al llamamiento del club.

Más sensaciones que peligro real ha tenido el Atlético Baleares en los primeros minutos, con una mejor ocasión en un córner botado por Marc Baró. Los errores defensivos en el Calahorra han ayudado también a los de Tato en su propuesta ofensiva.

Alcanzada la media hora, con los nervios aún atenazando a algunos de los protagonistas, Víctor Narro ha puesto a prueba al veteranísimo Miguel con un zurdazo desde el borde del área. La ansiedad ha penalizado durante la primera parte a un Baleares que ha encontrado muchas facilidades en el Calahorra, que se ha mostrado débil en defensa. El descanso ha sido un alivio para los futbolistas, porque todos necesitaban serenarse.

Con más intensidad y claridad de ideas ha iniciado el segundo periodo el Atlético Baleares, que ha disfrutado de varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Pero Dioni y Dani Nieto no han visto portería.

Sin más exigencia que cumplir con el trámite, el Calahorra ha comenzado a estirar sus líneas al ver cómo el once de Tato García no acertaba con la portería y se sumía en un mar de dudas, nervios y ansiedad. Los riojanos han empezado a rondar el área de Lucas Díaz y el miedo se ha ido acrecentando en el equipo mallorquín. Y las noticias en otros campos no eran precisamente buenas.

La tensión ha ido subiendo en el Estadio Balear, que en los minutos finales ha vivido el asedio blanquiazul a la portería del Calahorra. Ha surgido entonces la figura del veterano Miguel, que con más de 40 años cumplidos ha realizado una espectacular parada que ha evitado que marcaran Dani Nieto. Y un minuto después, Víctor Narro ha visto cómo el cancerbero despejaba de nuevo.

El acoso final no ha tenido éxito y el partido ha acabado cómo empezó (0-0), obligando al Atlético Baleares a ganar en Logroño en la última jornada y a esperar que no ganen al menos dos rivales para alcanzar la permanencia.

Ficha técnica

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure (Carlos Julio, m.87), Olaortua, David Navarro, Marc Baró, Tropi (Cordero, m.87), Toni Ramon (Pastrana, m.65), Lucas de Vega (Miguelete, m.77), Dani Nieto, Víctor Narro y Dioni.

Calahorra: Miguel, Calvillo (Pata, m.83), Zubiri, Rojas, Kortazar, Pablo Santana (Arias, m.62), Vidorreta, Sergio Gil (Moriones, m.83), Ibarrondo, Pablo Sanz (Pascual, m.46) y Baselga (Adrián Jiménez, m.77).

Goles: xxxx

Árbitro: Lax Franco (C. Murciano).

T. Amarillas: a Tropi, Dani Navarro, Ibarrondo, Calvillo, Moriones.

T. Rojas: a xxx