«No existe otra cosa que ganar el sábado, no me imagino otro partido, porque nos jugamos la vida». El técnico del Atlético Baleares, Tato García, ya ha dejado claro a su plantilla cuál es la importancia del decisivo encuentro que este sábado, 19:30 horas, disputa en el Estadio Balear ante el Calahorra. «No entra en mi cabeza que pueda ocurrir otra cosa», ha aseverado el preparador mallorquín consciente de que la continuidad en Primera RFEF pasa de forma ineludible por derrotar a un conjunto riojano que ya ha descendido.

«Los que estén dentro del campo, en el banquillo y en la grada, tenemos claro que hemos llegado a esta situación por nosotros y que no estamos muertos. Si ganamos dependeremos seguramente de nosotros y esto, al final, es lo que cuando llegué me hubiera gustado, depender de nosotros en las últimas dos jornadas», ha explicado Tato ante un final de Liga tan emocionante como complicado: «Estamos dentro de una puntuación que con muchos puntos, alguien bajará. No sé si ha pasado nunca, pero se prevé una puntuación muy alta para bajar, mientras que en el otro grupo el descenso creo que está en 39 puntos. Es algo que choca de esta categoría, pero no nos queda otra que ganar».

Bilal, prácticamente descartado

En el plano deportivo, Bilal está prácticamente descartado y están confirmadas las bajas por lesión de Xisco, Forniés y Josep Jaume. Además, Petcoff está sancionado (le pusieron dos partidos por su expulsión en Irún, aunque el club ha recurrido para intentar que se la rebajen y pueda estar la próxima semana en Logroño).

«El Calahorra va a venir aquí a sacar un resultado positivo. Entiendo que quieren acabar la liga de la mejor forma, aquí todos nos jugamos cosas. Sus futbolistas supongo que querrán el año que viene estar en esta categoría mínimo… ellos también se juegan su futuro y no me espero un Calahorra muerto o que baje los brazos», ha explicado Tato García sobre el rival qué espera en el Estadio Balear.

«Tenemos que salir a ganar el partido e intentar que en la última jornada dependamos de nosotros mismos. Creo que la situación es estar todos mentalizados de lo que nos jugamos. El que salga se dejará la vida», ha insistido Tato, en un mensaje más que motivador para su plantilla y para la afición.