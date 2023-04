El Atlético Baleares ha visto frenada su buena racha tras caer ante el Sabadell (3-1). El conjunto blanquiazul, que no perdía desde hacía ocho partidos, ha perdido una buena oportunidad para acercarse a la permanencia. Los goles Pau Víctor, Herrera y Vladys han dejado en nada el tanto de Xisco Jiménez y han hecho justicia a lo visto en la Nova Creu Alta, donde los hombres de Tato han mostrado una versión en ataque muy irregular.

El Sabadell ha salido con las ideas claras desde un principio. Con mucha posesión, apenas dejaban participar al Atlético Baleares, que ha tardado varios minutos en asentarse en el campo. Un disparo de Altamira que se ha marchado rozando la escuadra era el preaviso de lo que estaba por venir.

Sibille, que ha entrado en el último momento en el once por Laure, que se ha encontrado indispuesto, ha sido muy poco contundente con Herrera, que tras conducir ha disparado al palo. Él mismo ha recogido el rechace y ha cedido a Pau Víctor, que estaba en fuera de juego, para marcar el primero del conjunto arlequinado.

Pero este Atlético Baleares goza de todo lo que carecía en la primera mitad del campeonato. Apenas dos minutos después, Petcoff, el más listo, ha recuperado un gran balón en la salida de los locales. Un gran pase al hueco suyo lo ha recogido Dioni, que ha cedido a Xisco para que lograra la igualada.

A partir de ese momento, el encuentro se ha equilibrado, aunque seguían siendo los de Miki Lladó, que seguía el encuentro desde la grada, los que dominaban la posesión. Los dos equipos han tenido una ocasión muy clara para adelantarse. Primero Xisco se ha encontrado un balón en el área pequeña proveniente de un rebote que no esperaba y la ha despejado en vez de rematar. Y luego Pau Víctor ha rematado mordido cuando solo tenía que empujarla.

Por momentos el partido se rompía, algo que sin duda no gustaba a Tato, muy insistente en sus instrucciones para que los jugadores no perdiesen la marca. El conjunto blanquiazul se sentía cómodo más replegado en su campo esperando a hacer daño a la contra, cediendo el protagonismo al Sabadell, que no encontraba la manera de llegar con más claridad a la portería de Lucas Díaz.

Tras el descanso, el partido ha mantenido el mismo guion. El Sabadell ha metido una marcha más para intentar marcar el segundo, y a punto ha estado de hacerlo Carrión con un remate de cabeza que se ha encontrado a un Lucas muy seguro bajo palos.

Cambios sin influencia

El Atlético Baleares necesitaba más trabajo en el centro del campo y Tato movía ficha rápido, metiendo en el campo a Cordero y Carlos Julio por Toni Ramon y un poco participativo Dani Nieto. El partido ha entrado en minutos de excesivo respeto entre ambos equipos. Los dos parecían dar por bueno el punto, sabiendo que les permitía como poco mantener distancia con la zona de descenso.

Pero en el 73 el Sabadell ha roto la barrera con un gran gol. Herrera, clave en el primer tanto del partido, ha recibido en el área. Con un gran recorte se ha deshecho de Olaortua, que le ha dejado demasiado espacio, y ha soltado un zapatazo con la izquierda que tras rozar en Navarro nada ha podido hacer Lucas Díaz.

El resultado, pese a no ser un drama, suponía un frenazo a la gran racha de los blanquiazules. Pastrana, que volvía casi 4 meses después tras lesión, entraba por Navarro. Conseguir el empate sería un resultado magnífico visto lo visto y Tato quemaba las naves.

Pero la reacción del Atlético Baleares no ha llegado. El Sabadell seguía presionando y Vladys, con un disparo desde dentro del área que ha rozado en Lucas de Vega ha marcado el tercero, dejando el partido ya cerrado. Los blanquiazules han vuelto a caer derrotados ocho partidos después. Un pequeño tropiezo tras dos meses magníficos y una oportunidad perdida para dejar encarrilada la permanencia.