Tato té una Lambretta?, per Vicenç Amengual

Aquesta temporada el nostre estimat Atlètic Balears em recorda molt aquelles motos de quan jo era jove.

Una de les primeres que vaig tenir va ser una Benelli 504 sport. Era preciosa, per ventura una de les més polides que he tengut mai. Cada vegada que la mirava me n’enamorava, però passava per totes i cada una de les possibles avaries que apareixen en els llibres de mecànica. Era menys fiable que el nostre equip entrenat per Jordi Roger. Probablement, si un dia dessecam la costa mallorquina trobarem centenars de xassissos de Benelli llançats des dels penya-segats per motoristes farts. Una desesperació que podem comparar a la dels aficionats atlètics en el primer tram de la temporada.

Més tard vaig adquirir una Kawasaki z1300. Una moto impressionant, a mig camí entre la sofisticació i la brutalitat. La compararia amb l’arribada d’Onésimo a la nostra banqueta, un pes pesant del futbol espanyol. Però, de la mateixa manera que només he pogut gaudir de la Kawasaki els dos primers anys dels vuit que l’he tenguda, perquè la resta ha viscut al taller. Amb Onésimo va passar el mateix perquè aquella primera victòria en el camp del Nàstic no presagiava la desfeta posterior.

Entre tanta moto potent dins la portassa sempre he tengut un escúter, la vella Lambretta 150 de mon pare. No és italiana ni japonesa, la feren ben a prop, a Eibar, tampoc és la més ràpida del món, però els seus problemes mecànics eren molt bons d’arreglar. En Tato és, com la Lambretta, fiable i segur. Un entrenador que no hem anat a cercar fora. Amb la victòria d’ahir contra el Nàstic per 2 a 1 ens ha demostrat que sense fer massa renou, però coneixent bé la casa, es poden aconseguir bons resultats. L’equip de Tato potser vibra com la Lambretta, potser també va xano-xano, però manté una efectivitat quasi matemàtica que ha aconseguit que l'Estadi Balear es torni a emocionar.