Salpicado, aún, por la tensión vivida durante el partido, compareció Tato García, entrenador del Atlético Baleares, en la sala de prensa del Estadi Balear. El preparador mallorquín calificó el triunfo de su equipo de “brutal” después de que “ganara así tras ir perdiendo”. “Es una victoria que nos permite dar un gran paso hacia nuestro objetivo. La verdad es que ganar tres partidos consecutivos en esta categoría no es nada fácil y menos cuando delante te ponen un rival como el Nàstic”, reconoció. “Estoy orgulloso de mi equipo y solo nos queda que seguir, no nos queda otra”, admitió el preparador blanquizul.

Durante la rueda de prensa, Tato fue cuestionado por las dos jugadas polémicas del encuentro: el posible fuera de juego del autor del tanto del Nàstic en el gol del conjunto catalán y las supuestas manos del portero del conjunto visitante en el tanto anulado en el tiempo de descuento. “Sobre la primera, yo no he podido verlo bien desde mi posición, pero en un primer momento me han dicho que era fuera de juego. En el descanso me han confirmado que Tropi estaba rompiendo el fuera de juego, así que me he ido al linier, en el inicio de la segunda parte, y le he dado la enhorabuena porque había acertado en su decisión. En cuando a lo de la posible mano, yo no he visto nada, la verdad, he visto una mano por ahí levantada pero no sé si el balón le da o no, todavía no he podido ver la repetición”, reconocía con total sinceridad Tato.