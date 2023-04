El Atlético Baleares afronta este domingo un partido de infarto. El conjunto blanquiazu se mide al Real Murcia en el Enrique Roca, en el que, parece, será un encuentro muy complicado divido a la gran presión que ejercerá la afición rival. “Es verdad que vamos a un escenario complicado. Es un equipo que atraviesa una gran dinámica, pero creo que ahora mismo estamos preparados para competir en cualquier escenario y vamos con la mentalidad de sacar algo positivo. Llevan diez partidos sin perder, pero siempre hay un día en el que las cosas se acaban. Es un equipo que ya se ha visto en redes sociales que está moviendo a mucha gente, así que seguramente habrá mucho público, pero al final hay un once contra once dentro del campo y eso es lo que tienen que pensar lo jugadores”, reconoció Tato García, técnico de los mallorquines, en la rueda de prensa previa al partido.

El preparador avisó de los peligros de un rival que ocupa la cuarta posición de la tabla y que buscará el triunfo para lograr cotas superiores: “En los dos últimos partidos llevan nueve goles a favor y esto en Primera Federación es muy complicado. Tienen jugadores diferenciales de la categoría y me parece un equipo que está preparado para conquistar la primera posición. Puntuar en estos campos siempre te da la sensación de ser un equipo fiable. Es una categoría muy complicada y basta con ver que ha habido 31 cambios de entrenador en toda la liga, estamos hablando de que todo se suele resolver por detalles. Los partidos se decantan por ello”.

Para el encuentro del domingo, Tato no podrá contar con Pastrana, David Forniés, Josep Jaume y mantendrá la duda de Hugo Rodríguez hasta el último minuto: “Víctor Pastrana está en una fase clave para él, en esa situación de acabar la recuperación y poder reintegrarse en el grupo, pero todavía no podemos contar con él. No ha hecho ningún entrenamiento con el grupo, lo estamos metiendo en los calentamientos, pero las sensaciones son buenas. En cuanto a Hugo, estamos pendientes de pruebas porque tiene una molestia. Como cada semana tenemos gente tocada. Al final, exprimimos al máximo a todos los jugadores y todo esto se va arrastrando. Si tuviéramos la tranquilidad de contar con los puntos suficientes y estuviéramos en una posición tranquila seguramente valoraríamos opciones de dar descanso, pero no nos da”.