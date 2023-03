José Antonio García Escudero, ‘Tato’, reivindicó a sus jugadores tras el triunfo ante Osasuna Promesas en el último suspiro (3-2). «Un equipo muerto no levanta este partido y estamos muy vivos», dijo el entrenador del Atlético Baleares, que logró su primera victoria desde que se sienta en el banquillo del Estadio Balear.

El preparador mallorquín confesó que no vio el gol de Dani Nieto en el descuento. «Se ha levantado todo el banquillo y se ha metido dentro del campo y no lo he visto. He visto a todos correr y yo he corrido», dijo con una sonrisa. El técnico reconoció que hubiera sido una decepción no ganar a los navarros: «Para mí empatar hoy hubiese sido como una derrota y necesitábamos ganar. Todo el tiempo que vas con el marcador atrás te puedo asegurar que es un sufrimiento».

Tato envió un mensaje de agradecimiento a los seguidores del Baleares que acudieron al estadio. «Es la primera vez que veo que el equipo pierde y la afición anima como si el equipo ganara. Esto es un lujo. Les necesitamos a todos y quiero darles las gracias a todos», comentó orgulloso. «Y se acordó de los suyos. «Estaban mis amigos de pequeño, del Santanyí, de donde he salido, del Ferriolense y me emociona que la gente esté con nosotros», finalizó.