"Llevo mucho tiempo sin hablar, pero creo que ahora es momento de hacerlo". Ingo Volckmann, presidente y propietario Atlético Baleares, ha querido enviar un mensaje a los aficionados balearicos en un momento complicado del equipo, inmerso de lleno en la pelea por evitar el descenso a Segunda RFEF. Y lo ha hecho dejando claro su compromiso con la entidad. "Estoy seguro de que vamos a sacar esto. Y una cosa más: da igual sí seguimos en Primera RFEF o bajamos, yo voy a estar aquí el año que viene. Los balearicos siempre luchan. Yo quería luchar por el ascenso, no por el descenso, pero este año no es así. Lo haremos mejor", ha apuntado.

A través de su cuenta personal de Instagram, el dirigente alemán ha repasado la actualidad del primer equipo, reconociendo que lo único por lo que pueden luchar es por evitar el descenso. "El primer equipo no está como todo habíamos pensado. Luchamos por el descenso, para nada más, esto está clarísimo. Ahora dependemos de los jugadores. Pienso que ellos van a sacar esto adelante", ha opinado.

Sin embargo, Ingo no ha querido dejar pasar la oportunidad de cargar contra los arbitrajes, especialmente el del último partido ante el Intercity. "He visto los dos últimos partidos y a los chicos con buena actitud. Un poco de mala suerte y decisiones de árbitros que no entiendo. Quitan un gol que lo es, dos penaltis en contra… Es difícil ganar si juegas contra 14, no siempre es así, pero en estos dos últimos partidos ha sido un desastre", ha criticado.

El presidente del conjunto blanquiazul ha reconocido que el equipo que dirige Tato está en descenso por causas futbolísticas. "Estamos abajo porque no jugamos bien. Los futbolistas no quieren bajar. Si ganamos un partido ganaremos dos, tres y cuatro. Tenemos dos partidos muy importantes en casa. Muchas gracias a los aficionados, les necesitamos a todos en el estadio", ha concluido.