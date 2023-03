«Nuestro objetivo es sacar algo positivo de Soria, porque sería lo más importante para cambiar esta dinámica», apuntó ayer Tato García técnico del Atlético Baleares, ante la visita que los blanquiazules deben hacer al Numancia en la jornada 26 de la Primera RFEF. «Obviamente, no será fácil; es un equipo que justamente ahora nos toca estando en buena dinámica. Hemos trabajado mucho para llegar a este partido en las mejores condiciones», agregó.

«Tenemos que intentar atacar las debilidades del Numancia»

El entrenador balearico afrontará el duelo con nuevas bajas –se ha sumado Dani Nieto y Laure está sancionado–, que se suman al aspecto anímico de una plantilla que está tocada por su situación en la tabla y los últimos resultados: «Ahora mismo todo nos sale mal, pero estamos intentando sacar de la cabeza a los jugadores todas estas cosas malas, intentar llenarla de mensajes positivos y, a partir de aquí, ver si esto funciona».

«A los jugadores la cabeza les dice una cosa y las piernas van por otro lado», aseveró el preparador de los blanquiazules, que añadió: «Lo mejor sería que hiciéramos un reset y todo lo que ha pasado hasta ahora lo olvidáramos; pero es imposible, lo llevamos dentro de nuestra mochila».

«Estamos en ese momento en el que todo lo que venga nos sumará muchísimo»

«Al final, el fútbol es un deporte de errores y aciertos. Errores va a haber siempre en el fútbol, tanto a favor como en contra», explicó, y aseveró: «Estamos en el camino, si veis nuestra semana de entreno, lo repito y lo repetiré, estos chavales se lo dejan todo, creen». «Pasan los partidos y todo se comprime más y necesitas puntuar cuanto antes. Estoy cien por cien convencido de que llegará, porque veo a los jugadores, hablo con ellos y lo que me trasmiten es muy bueno», sentenció el técnico del Atlético Baleares.

Una convocatoria «con 18 o 19»

«De nuestro equipo tenemos detectado donde nos equivocamos y lo que tenemos que mejorar, y tenemos que intentar atacar las debilidades del Numancia», agregó Tato, que en el plano deportivo espera el regreso de Hugo Rodríguez: «Ha hecho parte del entreno con el equipo y no sé cómo estará el domingo, pero creo que es un jugador importante para nosotros». «A Xisco (Jiménez) no lo recuperamos, a Pastrana tampoco. Y nos quedan Josep Jaume, Forniés...», recordó el entrenador del Atlético Baleares, que confirmó una convocatoria «de 18 o 19 jugadores. Los que vienen es porque creo que pueden jugar, sino no vendrían». «Estamos en ese momento en el que todo lo que venga nos sumará muchísimo», concluyó.