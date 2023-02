Aixó et farà mal

Aquesta setmana m’he mirat d’una tirada tota la primera temporada de la sèrie «Això et farà mal». He de dir que mai he estat un entusiasta de les sèries de metges i metgesses, encara que vaig estar enamorat de «A cor obert» i ara m’ha enlluernat aquesta entrega britànica.

El personatge que m’ha captivat és el de Shruti, una novella en el departament de ginecologia i obstetrícia de l’hospital que ha de preparar el seu examen final de medicina mentre realitza les seves primeres pràctiques per aprendre la professió. Shruti està completament desemparada en mig del departament perquè ningú li fa cas ni li ensenya res.

Això m’ha fet pensar amb Tato Garcia. De ben segur que necessitarà ajuda en aquest difícil part (recordant a Shruti) que es preveu que seran els catorze partits que ens han de dur a l’objectiu de mantenir la categoria. En la seva primera roda de premsa Tato va començar amb molt bon peu sol·licitant el suport de les penyes i de l’afició «balearica». És bàsic tornar a recuperar la confiança de l’afició en l’equip, en l’entrenador i en el club. Per aquest camí tendrà tot el suport de les penyes per obtenir l’únic que nosaltres li demanam als nostres jugadors i que no és altra cosa que ens facin sentir orgullosos.

Ara hem de veure si l’hi deixaran fer i si podrà tenir èxit on molts altres han fracassat. Com a la pobra Shruti a «això et farà mal» a Tato l’han deixat enmig d’un part que ve d’anques. Sabíem que contra el Castelló seria molt difícil. Després d’una primera part decebedora, la segona ens ha donat alguna esperança. Diumenge que ve, una altra prova de foc, contra l’Amorebieta que fa 4 mesos que no perd fora casa. Esper que el títol «això et farà mal», serveixi només per la sèrie i no per tot el que ens espera.