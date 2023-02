Ni con entrenador nuevo, el cuarto ya esta temporada, el Atlético Baleares consigue levantar el vuelo. Con una primera parte desastrosa, con dos goles encajados en dos minutos, ha firmado una nueva derrota ante el Castellón (2-1), a pesar de que el gol de Dani Nieto en la segunda mitad, en la que la imagen ha mejorado levemente, ha dado emoción a un encuentro totalmente controlado por los locales. Tato, que justo acababa de aterrizar, tiene mucho trabajo por delante.

Esperpento se queda corto para describir la primera parte del Atlético Baleares ante el Castellón. Sin responsabilizar a Tato, que solo ha tenido un par de entrenos al frente del equipo, los blanquiazules han firmado un primer acto indigno. Sin intensidad, sin actitud y sin el mínimo conato de rebeldía. En solo un minuto el conjunto blanquinegro ha destrozado al conjunto blanquiazul, que ha optado por agachar la cabeza.

Cómo maquillar la ausencia de Dioni, baja de última hora por molestias, en el once era el gran reto que tenía por delante Tato en su debut al frente del Atlético Baleares. Y el técnico mallorquín lo ha hecho apostando por Dani Nieto como referencia arriba, aunque como se ha comprobado no es su su lugar en el campo.

El reto era mayúsculo. La urgencia de puntos en el conjunto blanquiazul es acuciante, pero enfrenta estaba el Castellón, el mejor local de la categoría y que solo ha perdido un partido en casa en todo el curso. Y desde un inicio se vio la intención de los locales en un Castalia con una gran afluencia de público. Mayores dominadores del juego y muy verticales a la hora de recuperar el balón.

Y la resistencia palmesana ha durado 17 minutos. En solo dos jugadas el Castellón ha dejado cerrado el partido. Primero, con un centro de Raúl Sánchez templado al área desde la izquierda, con Jesús de Miguel adelantándose a Cordero y con un sutil remate de cabeza batiendo a René, que solo la ha podido mirar.

Pero es que todo ha ido a peor porque en el saque de centro posterior, el Castellón ha recuperado el balón, ha llegado a línea de fondo y Raúl Sánchez, muy solo en el segundo palo, ha marcado el segundo.

El Atlético Baleares se ha quedado noqueado. Con el balón un despropósito; sin él, un equipo tibio e inocente en todas las disputas. El Castellón, que podía haber hecho más sangre, era superior en todas las facetas del juego y cada vez que se asomaba al área de René se olía el peligro. Porque ni el cambio de sistema, abandonando la defensa de cinco, ha servido a los blanquiazules para modificar una dinámica de seis partidos sin ganar.

Mientras el Castellón se divertía junto a su público, haciendo rondos en el campo, los blanquiazules aguantaban como podían. Ni una sola tarjeta amarilla, prácticamente ni una falta para cortar el ritmo de los locales, ha sido el pobre balance de los de Tato, que tiene mucho trabajo por delante para salvar la categoría.

La segunda parte solo podía ir a mejor, porque peor era imposible. Al menos en actitud competitiva sí que han mejorado ligeramente los blanquiazules, pero cuando has regalado la primera mitad poco hay que hacer. Al Castellón le iba bien el partido y el resultado, su Liga es la de ir por el título y el ascenso directo y con dos goles de ventaja corría los riesgos justos.

Ambos equipos empezaban a mover el banquillo. En el caso de los locales para ir refrescando piernas en un partido totalmente controlado. En el caso de los visitantes, buscando una reacción que parecía imposible que llegara. De hecho, si algo podía llegar el tercero del Castellón, que sin tampoco hacer nada del otro mundo llegaba con mucha facilidad a las proximidades del área.

Sin embargo, el fútbol es imprevisible. Y en la única llegada de la segunda parte, Dani Nieto ha controlado el balón con el pecho y con la derecha ha cruzado un fuerte disparo ante el que no ha podido hacer nada Alfonso. De golpe las fuerzas han vuelto a las piernas blanquiazules, que tenía veinte minutos por delante para intentar rescatar algo de Castalia.

El Castellón, que ha pagado con un tanto en contra su relajación, no ha cometido el mismo error. El Atlético Baleares no ha vuelto a inquietar la meta de Alfonso y suma una nueva derrota que le deja una semana más en puestos de descenso. Este equipo no puede permitirse no presentarse a medio partido y esperar sacar algo positivo. En las manos de Tato queda.