Onésimo Sánchez tiene claro los pasos que deben seguir para que el Atlético Baleares mejore sustancialmente. “Lo que más nos está costando, además de algún error en goles que son muy evitables, es cuando llegamos a la portería rival. Ahí estamos fallando y es lo que tenemos que mejorar, nos está costando ser eficaces. Si mejoramos eso, como a pelota parada, vamos a ganar partidos”, ha explicado convencido esta mañana en el Estadio Balear.

El técnico de los blanquiazules no quiere poner ninguna excusa para el duelo de este domingo, a las 12 horas, ante el líder Eldense. “Vamos a enfrentarnos a un gran rival pero nos sentimos capacitados para competir con cualquiera y para ir a Elda e intentar traernos la victoria”, ha destacado. “Si un equipo va líder es por algo, porque ha hecho las cosas bien durante mucho tiempo y tiene muy buenos futbolistas. Además, hemos visto que también le ha ido muy bien en la Copa, las inercias siempre son importantes”, ha agregado sobre el partido que se disputará en el Nuevo Pepico Amat.

El preparador ha reconocido que la situación que atraviesa el equipo, en puestos de descenso, no es fácil, pero se ha mostrado confiado en revertir la situación lo antes posible. “Estamos en una situación que no queremos, que es incómoda, pero queda mucho”, ha apuntado antes de felicitarse por los fichajes llegados este enero: “Se ha hecho un buen mercado, se ha reaccionado bien a cosas complicadas. Traer tantos jugadores a mitad de año no es lo ideal, pero es que las circunstancias te obligan. Estoy contento con el club, con la reacción ante hechos imprevistos y creo que hemos acabado haciendo un mercado más que interesante”. El Atlético Baleares se queda con una ficha sub-23 libre, pero el entrenador deslizó que no cree que vayan a cubrirla, por lo que las incorporaciones se quedan en siete -Carlos Julio Martínez, Bilal Kandoussi, Dani Nieto, Tropi, Xisco Jiménez y Marc Baró- y se han producido las bajas de Uzo, Canario, Alfonso, Jesús Álvaro, Carlos Ramos y Kaxe. Eso sí, Onésimo no ha querido dar pistas acerca de si alguno de los fichajes será titular ante el Eldense. "El equipo gana en competitividad interna, en elección en lo que podemos proponer los domingos. Tenemos un problema a ver con Lucas y Xisco, pero de los chicos nuevos hay alguno que viene de jugar, alguno que viene de estar parado y tenemos alguna duda. Veremos el sábado cómo están y decidiremos", ha finalizado.