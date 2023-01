Alberto Canario ya es historia del Atlético Baleares. El club blanquiazul acaba de anunciar, de manera oficial, lo que era un secreto a voces: "Canario y el Baleares separan sus caminos". El hasta ahora capitán blanquiazul ha llegado a un acuerdo con la entidad mallorquina para rescindir su contrato en este mercado invernal. Según anuncia el club en un comunicado, "el jugador expresó su voluntad de desvincularse del Baleares y probar nuevos desafíos profesionales, antes de finalizar la presente temporada".

El futbolista de 33 años ha publicado una carta de despedida en sus redes sociales en la que agradece, sobre todo a la afición, el cariño recibido en las cinco temporadas y media que lleva al frente del equipo: "Sois el motor de este club que nos ayudó a salvarnos de un descenso y a conseguir dos ligas. Me habéis hecho sentir como en casa. Aún recuero el día de mi lesión y cómo me hicisteis llorar con tantas muestras de cariño y tantos mensajes. Solo puedo daros las gracias por estos magníficos 5 años. Os quiero y os querré siempre".

Canario llegó a la entidad en el año 2018 procedente del Toledo. Desde entonces, la progresión del atacante fue constante hasta llegar a ser un jugador referencial en la categoría. El palentino ha defendido el escudo balearico en 133 ocasiones con un total de 15 goles y 20 asistencias.

En su carta de despedida, el futbolista también agradece el trato recibido por el club en este tiempo y cita a muchos de las trabajadores de la entidad, con los que ha compartido muchas vivencias: "En este club he vivido los mejores momentos de mi carrera y también los peores con una lesión que me apartó de vosotros un año. Aún recuerdo mi primer día, las ligas conseguidas, las finales perdidas y todo el cariño que me habéis dado en estas cinco temporadas y media".

Según comunica el club, la salida de Canario se trata de "una decisión muy complicada para el área técnica, al tratarse de un jugador muy importante en la plantilla". Club y jugador han pactado una salida que beneficia a ambas partes.

Esta es la carta íntegra de despedida de Canario: