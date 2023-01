«Llevaba desde los 15 años fuera, cuando tuve la posibilidad de volver... encantado de estar con mi familia y jugar en un club que siempre quiere hacerlo lo mejor posible en una categoría como esta, que quiere ascender a Segunda División», ha señalado Marc Baró, el último refuerzo del Atlético Baleares, que ha sido presentado este mediodía tras el entrenamiento del equipo. «No me lo pensé mucho», ha afirmado. «Cuando hablé con Patrick y vi que había esta oportunidad, la cogí», ha sentenciado.

«Ha sido complicado, pero con la ayuda de mi familia he intentado no pensar mucho en mi situación», ha señalado el defensa mallorquín, que estaba sin equipo desde el pasado verano. «Siempre he estado trabajando. Debo agradecer al Sant Jordi, que con Joan, su entrenador, he estado trabajando estos meses para estar con ritmo para la llegada al Baleares y he estado con un preparador para esto, para cuando tuviera la oportunidad estar bien físicamente», ha señalado.

«Hemos hablado un poco con el míster», ha dicho Baró, que ha destacado que Onésimo que le «gusta» porque «le da intensidad a los entrenos y exige mucho, y para el equipo es mucho mejor».

Precisamente, el defensa se centra en entrenar «porque en el entrenamiento es donde tienes que ganarte el sitio y ahí es donde tengo que luchar. No tengo que pensar en jugar, sino mañana en el entreno luchar para ver si consigo algún minuto el domingo». «Me imagino, no sé, que la idea será de que vaya jugando poco a poco... 20 minutos, media hora y si va bien todo pues ya veremos», ha añadido Marc Baró, que se ha definidio como jugador: «El año pasado jugué de carrilero y también he jugado de central izquierdo. Soy un lateral que tengo mucha profundidad, me gusta mucho correr por la banda y sacar centros, pero siempre teniendo en mente que soy un defensor y no tengo que dejar de defender nunca. Pero sí que me gusta mucho tener profundidad, sacar muchos centros».

Messow: «Ya lo intentamos hace dos temporadas»

«Cuando vimos que la recuperación de Jesús Álvaro se estaba complicando y podía tardar más tiempo llegó el momento de valorar el mercado. Y cuando vimos que Marc estaba libre y, además ya estaba en la isla, fue más fácil imposible para las dos partes», ha destacado Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares.

«Ya lo intentamos hace dos temporadas cuando estaba en el Cádiz, pero era difícil y ahora ha sido perfecto para ambas partes. Nosotros queríamos un lateral joven, de la isla, con experiencia en la categoría», ha añadido, y ha explicado que «firma hasta final de temporada con opción a otra. No es solo una solución de presente sino que puede ser también de futuro».

Sobre el mercado de invierno, ha señalado que «hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa». «Estamos intentando reforzar al equipo. Vamos a intentar encontrar a un delantero y, de momento, esa es la prioridad», ha concluido.