Dioni Villalba: «Me quedo con el segundo gol ante el Nàstic, tres minutos después del empate»

A Dioni Villalba (1989, Málaga) se le caen los goles de los bolsillos. Diecisiete anotó la temporada pasada en su primera temporada en el Atlético Baleares y en esta, cuando todavía no se ha llegado al ecuador de la competición, ya cuenta con nueve en su haber, tres de ellos anotados en la victoria de este domingo a domicilio ante el Nàstic de Tarragona.

Un triplete no es mala manera de empezar 2023.

Es un buen comienzo de año. Tres golitos que han servido para ganar. El más importante fue el 1-2, tres minutos después de que nos empataran. Aunque el que más me gusta es el tercero.

¿Necesitaba un partido así?

Llevaba una racha un poco mala entre la acumulación de amarillas, una semana que estuve malo… Para un delantero viene bien meter goles a nivel de confianza.

¿Y el Atlético Baleares?

Bastante, porque despedimos 2022 con el Murcia perdiendo 0-3 y fue un palo duro. Veníamos de ganar fuera de casa, con la ilusión de conseguir dos victorias seguidas y pierdes… Así empezamos el año bien y queremos coger una racha buena para empezar a mirar hacia arriba.

Segundo triunfo fuera de casa. ¿Es uno de los objetivos a mejorar?

Siempre cuesta ganar fuera, no solo a nosotros. Hay muchos tipos de campos y tipos de césped. Al final te sientes más arropado en el tuyo. Es muy complicado.

Tuvo a Canario como socio de lujo. No está siendo un año fácil para él.

Es verdad que le costó al principio de la temporada y ahora ha vuelto a su nivel habitual. No somos robots y hay momentos en los que igual se está menos bien. Ojalá estuviésemos las 38 jornadas al 100%. Todo el equipo le necesita y le ha dado la vuelta a la situación.

El año pasado marcó 17 goles, este año lleva 9… ¿Se ha marcado alguna cifra?

No, nunca lo suelo hacer. Claro que me gustaría mejorar lo del año pasado, pero al final prefiero que se cumplan los objetivos de equipo y marcar menos goles.

No es un 9 de área al uso, le gusta mucho bajar y participar.

En Juveniles y División de Honor jugaba de ‘10’ a veces. Cuanto más arriba estoy mejor, soy delantero y los equipos me fichan por eso. Cuanto más atrás esté y menos goles meta peor para mí, pero es importante ayudar al equipo. No me gusta ser un ‘9’ de referencia.

¿Qué le pide Onésimo que haga en el campo?

Quiere que tenga libertad arriba. Lo único que me ha dicho es que no quiere que vaya tan abajo a recibir, sino que esté colocado en zonas más ofensivas para definir.

¿Qué cambios ha implantado respecto a Jordi Roger?

Lleva poco tiempo. Nos ha transmitido confianza y que creamos en la forma en la que vamos a jugar ahora, que es teniendo más la pelota y asociándonos más. Es verdad que todo lo que practicamos durante la semana salió en el partido.

¿Le dará tiempo al Atlético Baleares a reengancharse a la pelea por el playoff de ascenso?

Tiempo hay, quedan veinte partidos. La temporada pasada el Linares estaba en descenso faltando diez jornadas y se acabó metiendo en playoff. Da tiempo para todo, pero no hay que pensar en lo que pueda pasar en mayo. Toca hacerlo en el Sabadell para ganar y conseguir la racha de dos partidos seguidos ganando, que es lo que todos deseamos.

Se ve a la afición un poco fría este año en el Estadi Balear. ¿Qué le puede decir en nombre del plantilla?

Han tenido unos años muy buenos con el club peleando por el primer puesto y ascender. Ya no la temporada pasada, sino también hace dos años no fue fácil. El curso pasado empezamos bien y luego nos quedamos fuera del playoff y este año hemos empezado mal. Ellos tienen ganas de que estemos arriba y nosotros peleamos por eso. Necesitamos que nos animen y que vengan bastantes al estadio.