Dissabte vàrem celebrar el tradicional dinar de Nadal de Jogo Bonito. Una porcella rostida a Son Malferit i cuinada per en Jaume és garantia d’èxit. I és que d’èxit, els ‘balearicos’ n’estam força necessitats. Aixó traspuaven els presagis que veien o creien veure molts penyistes en temps del dinar. En Jaume Rabassa mirant per la finestra ens va fer observar que havia sortit l’arc de Sant Martí i que arrancava més o manco de la zona de l’Estadi Balear. Aquell arc va romandre molta estona impassible en la mateixa posició, aleshores en Jaume va dir que quedaria inamovible fins al dia del partir perquè era un senyal de què tendríem bona sort contra el Murcia.

Una mica més tard en Bernat Campins ens explicava que el dia anterior havia tingut molta sort perquè dos conflictes que havia hagut d’enfrontar s’havien solucionat quan l’identificaren com a ‘balearico’ i aixó també era un auguri de victòria.

Aquestes eperances de l’afició blanc-i-blava demostren que necessitam tornar a creure, tot i que ens ho posen molt difícil. L’oracle jobobonitero no farà ombra al de Delfos.

La derrota que vàrem sofrir ahir ens torna a deixar en una situació molt complicada. Una afició que no se sent gens indentificada amb la plantilla perquè probablement ningú s’ha demanat què és el que necessiten els aficionats. Tampoc l’àrea esportiva s’ha preocupat de crear punts d’unió entre les dues parts. La conseqüència és que tenim jugadors que passen més temps discutint i, fins i tot, bloquejant aficionats per xarxes que jugant a futbol. Una secretaria tècnica que dona pals de ceg des de fa anys i que com aquell funcionari a la pel·lícula ‘Un italià a Noruega’ manté el seu lloc fitxe passi el que passi. Ja fa massa anys que ningú voga per posar remei en aquest desgavell. Aquest havia de ser l’any del «disfrutam», però sense recórrer a cap oracle ja veim que per ara és el d’«ens empegueim». Fins a quan?