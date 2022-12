David Sierra, técnico interino del Atlético Baleares, no supo esconder su tristeza tras caer por 0 a 3 frente al Real Murcia. El preparador pontevedrés reconoció sentirse “jodido” por no haber sabido “responder mejor” a la “responsabilidad” que le acababa de dar el club: “El club me pide que dé un paso al frente en una situación compleja y yo tengo que hacerlo de la mejor manera. He mantenido a los chicos activos y atentos, pero creo que el castigo moral del segundo gol ha destruido un poco todo lo que estábamos construyendo”.

