El Atlético Baleares de David Sierra saca petróleo de Lezama

Este triunfo es oro. El Atlético Baleares ha logrado una victoria fundamental, la primera lejos de la isla, para salir del descenso y, sobre todo, para calmar el ambiente (0-1). Estos tres puntos conquistados ante el Bilbao Athletic, gracias al gol de Canario, suponen una inyección de autoestima justo en el momento que más lo necesitaba. El estreno de David Sierra en el banquillo ha llegado con un buen regalo. Está por ver qué pasa en el futuro, pero el técnico ha conseguido cambiar en Lezama la dinámica de resultados como visitante a las primeras de cambio. Los cuatro empates consecutivos habían hecho mucho daño, por lo que era necesaria una alegría de una vez. Los mallorquines tampoco han tenido que apretar el acelerador para tumbar a un rival que no es casualidad que esté en descenso, pero han sabido apretar los dientes para dar una alegría, o quizá aliviar, a su desilusionada afición. Esto quizá sirve como punto de inflexión, el tiempo lo dirá, pero ganar era obligado y lo ha conseguido.

Sería injusto reclamarle un cambio radical a Sierra, que hasta el viernes era el ayudante de Jordi Roger, pero lo cierto es que desde el principio se ha visto un equipo con la intención de presionar más arriba para dificultar la salida del balón y provocar el error de los locales. Algo es algo. Jon Cabo ha asustado con dos disparos, uno que ha repelido Lucas Díaz y el otro que se ha ido alto, pero la realidad es que lo que ha llegado ha sido el gol de los balearicos. Tras una buena combinación de Dioni con Pastrana, el hoy mediapunta ha disparado fuerte y el rechace del portero lo ha recogido Canario para marcar. Solo era el minuto trece, pero era lo mejor que podía pasar porque la ansiedad que genera la delicada situación en la tabla se rebajaba.

Todavía quedaba un mundo y el Bilbao Athletic no ha bajado los brazos. De hecho, ha intentado sorprender a Lucas Díaz con una gran acción de Rincón que ha rematado Guruzeta, llegando desde atrás, ligeramente desviado. A los blanquiazules les faltaba tener más la pelota, les duraba demasiado poco, en una primera parte en la que Laure y Forniés no daban profundidad en los laterales. Hasta que ha llegado una doble ocasión de los vascos. Unai Gómez y Adu Ares han obligado a lucirse a un sensacional Lucas Díaz, que está justificando su titularidad a medida que pasan las jornadas.

En la reanudación el Atlético Baleares no ha ido a más. Más allá de una buena acción de Hugo que Canario no ha podido rematar, le ha regalado de forma exagerada la pelota al Bilbao Athletic, que se estaba creyendo que podía empatar. No obstante, por algo los cachorros son penúltimos en la clasificación. Su inocencia arriba y el orden defensivo de los de la Vía de Cintura, lo mejor de los mallorquines esta mañana, provocaba que apenas hubiera ocasiones.

Los chispazos de Adu Ares, que tiene pinta de futbolista para categorías mayores, no eran suficientes. A veces parecía que el Baleares tenía demasiado miedo a perder la renta que tenía en el marcador. Eso le suele suceder a los equipos que no tienen confianza. Sierra ha movido el banquillo con la entrada de Petcoff y Lucas de Vega pero el panorama no ha cambiado demasiado hasta el último cuarto de hora, cuando ha dado un paso hacia adelante. El Bilbao Athletic ha empezado a frustrarse y los insulares se han ido creciendo, defendiendo con solvencia y mostrando su oficio, con alguna ofensiva sin consecuencias. Josep Jaume ha reforzado la zaga y ha ayudado a que no pasara nada hasta el final, justo lo que necesitaba para que este triunfo supiera a gloria. Por fin un domingo tranquilo.

Bilbao Athletic: Ispizua, Rincón, Trespalacios, Mendibe, Chasco (Barandalla, min. 76), Rego, Unai Gómez, Guruzeta (Ewan, min. 87), Goti (Varela, min. 69), Adu y Joan Cabo (Pascual, min. 76).

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure, Olaortua, Kevin Sibille, Forniés, Cordero (Petcoff, min. 63), Alfonso, Pastrana (Lucas de Vega, min. 63), Canario (Toni Ramón, min. 89), Hugo (Josep Jaume, min. 78) y Dioni (Kaxe, min. 89).

Gol: 0-1: Canario recoge el rechace de portero, tras un tiro de Pastrana, para marcar (min.13).

Árbitro: Pastoriza Iglesias (Comité Gallego). Ha mostrado tarjetas amarillas a Dioni, Pastrana, Hugo Rodríguez y Cordero por parte del Atlético Baleares y a Rincón y Mendibe por parte de los locales.