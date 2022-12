Jordi Roger ha aceptado la cruda realidad que atraviesa el Atlético Baleares en la Liga. Mucho más cariacontecido que de costumbre, el preparador blanquiazul reconoció estar «triste» por la nefasta dinámica y dejó claro que hablará con el propietario Ingo Volckmann y el director deportivo Patrick Messow para decidir qué decisiones tomar para darle la vuelta a la dinámica de resultados. «Quiero ir a hablar con Patrick y con el presi con la cabeza tranquila y ya veremos. Si tiene que venir otro y gana todos los partido yo seré el hombre más feliz del mundo. Estaré en el despachos o estaré en el palco y me alegraré como si ganase yo o más. Quiero que el Atlético Baleares esté arriba y suba, ojalá. Conmigo o sin mí», reflexionó en rueda de prensa.

«Es la palabra: estoy triste. En el fútbol pasan estas cosas. Tú vas a una empresa y trabajas y produces pero aquí, en el fútbol, trabajas y a lo mejor no sale nada bien. Es una lástima, pero nos hemos metido en un mundo que nos gusta mucho pero que es jodido», lamentó.

El Atlético Baleares no pierde, pero tampoco gana, una situación que acepta sin tapujos el preparador catalán. «En el fútbol se tiene que ganar, no empatar. Prefiero perder dos y ganar tres. Ahora ya llevamos dos partidos en casa empatando y entiendo el cabreo de la afición. Es así, siempre hay uno que es el responsable y es el entrenador. Si hace cinco partidos que no ganamos, es normal que se enfaden y lo manifiestan como creen conveniente», apuntó sobre los aficionados que pidieron su destitución.

«A lo mejor si yo estuviera arriba haría lo mismo, lo vería igual que ellos, así de claro. Es una lástima porque estamos trabajando muy bien, pero nos cuesta la vida ganar. Teniendo la portería a cero somos incapaces de marcar gol. No estoy decepcionado, estoy triste», insistió.

Sobre el partido ante la SD Logroñés, Jordi Roger reconoció que el resultado fue justo. «No hemos estado bien, hemos estado muy imprecisos. Nos ha costado, le hemos dado un ritmo bajo con pelota. Ha habido partidos que hemos empatado o incluso perdido, pero el equipo ha merecido mucho más. Hoy no hemos merecido más de lo que tenemos. No sé si es por el cansancio del otro día o nervios. No tengo mucha más explicación», concluyó.