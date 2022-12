Punt d'inflexió

Ahir semblava que tornàs quaranta anys enrere. El camp d’Urritxe impracticable, amb les àrees plenes de fang, és una escena que avui dia és difícil de veure. Però en els anys 80 era molt normal que els partits que es jugaven a la zona nord de la península es trobassin en aquestes condicions. Encara record aquelles dues lligues guanyades per la Reial Societat a principis dels anys 80, en uns terrenys de joc en aqueixes condicions. Era necessari tenir jugadors molt treballadors i disciplinats, també era imprescindible tenir un davanter com Satrústegui que se sabia moure a les mil meravelles en aquella zona pantanosa en què es convertia l’àrea així com avançaven els minuts.

Relacionadas El Atlético Baleares sobrevive con nueve frente al Amorebieta