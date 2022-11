Jordi Roger no para de repetirlo semana tras semana. Al Atlético Baleares no le vale otra cosa que no sea ganar para separarse de las últimas plazas de la clasificación y colocarse en el grupo que aspira al playoff de ascenso. "Queremos continuar con la buena dinámica en casa ante un Intercity que ahora mismo no lo está pasando bien, pero que tiene jugadores muy buenos, tiene un gran equipo y que hace las cosas muy bien", ha explicado.

"Tenemos que ser capaces de enlazar estas victorias en casa con alguna fuera y eso nos hará dar un salto en la clasificación, pero es que está muy igualada, porque hay equipos y jugadores muy buenos", ha añadido. El técnico blanquiazul ha recalcado que el objetivo del equipo es hacer bueno el punto conseguido ante el Calahorra la semana pasada. "Siempre que empatas fuera tienes que hacerlo bueno luego ganando en casa y de esta manera será un buen punto. Continuar y seguir subiendo. Esto es fútbol, pero nuestra mentalidad es que si ganamos iremos hacia delante y tendremos así más puntos", ha destacado en rueda de prensa. Roger ha hablado acerca de la igualdad que reina en Primera RFEF. "Nos tenemos que olvidar de la antigua Segunda B. Al final, pasamos de 80 equipos a 40. Es que lo hablo con todos los entrenadores cada semana y pensamos lo mismo, es que cada partido es una final, cada partido puede ganar cualquiera. Los pequeños detalles hacen que los partidos caigan hacia un lado o hacia otro. Ganas dos partidos y estás arriba, pierdes dos partidos y estás abajo", ha reflexionado En cuanto a las bajas, hasta este sábado no sabe si podrá contar con Toni Ramon. "Excepto Jesús Álvaro y David Navarro como siempre, Toni Ramon es la única duda. Tiene un pequeño esguince, ya no vino la semana pasada a Calahorra y aún está resentido, mañana tenemos el último entreno y veremos qué pasa", ha concluido.