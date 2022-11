Tirar la Copa?

Ahir va començar la primera eliminatòria de la Copa del Rei per l’Atlètic Balears i entre l’afició es va plantejar el mateix dilema de cada any: hem de disputar la copa o no?

Jo som del mateix parer que Marcelino García Toral quan va ser destituït del València, segons ell, per haver guanyat la Copa del Rei i no deixar-la de costat. Jo extrapolaria, per parlar de l’Atlètic Balears, les mateixes preguntes que ell feia a la roda de premsa de la seva destitució a València. Així em deman: un club centenari com l’Atlètic Balears, pot sortir a una competició i no competir-la? Seria l’entrenador un bon professional si fes això? Com acceptarien els jugadors que els hi diguessin, això què us fa tanta il·lusió, no s’ha de competir? O, com acceptarien els seguidors haver de renunciar a la competició que ens ha donat més ressò mediàtic i ha activat més a l’afició en els darrers anys?

Això no vol dir que no entengui l’opinió dels que defensen a equips com el Getafe quan l’any passat va venir a l’Estadi Balear més pensant en la lliga que en la copa.

La primera eliminatòria contra l’Arnedo arribava després d’un any d’aquell mític i miraculós cop de cap de Xavi Ginard que ens va possibilitar fer una edició de copa memorable. Però enguany Xavi no estava sota pals, ni tan sols rematava les faltes i hem tornat a la realitat d’un clàssic per nosaltres, és a dir, primera eliminatòria fora camp i tornar a casa eliminats. El mateix resultat dels darrers vint anys llevat de l’any passat.

No crec que, així com va anar el partit, ningú pugui dubtar que l’equip el va disputar. Però el resultat va ser l’esperat en els partits que jugam aquest any com a visitants. L’únic que vull és que els defensors de centrar-nos en la lliga i oblidar-nos de la copa tenguin raó i d’aquí a una setmana tenguem «millor fortuna» fora casa, en el lloc del qual en guardam tan bon record.