Ingo Volckmann, presidente del Atlético Baleares, ha enviado un inquietante mensaje a su afición. El directivo blanquiazul ha querido dejar claro que el ascenso de categoría esta temporada se trata de "un sueño" y no de "un objetivo" como defendía años atrás. A partir de esa premisa, Volckmann ha construido un relato austero y modesto para sus aficionados, en una vídeo que se ha grabado a sí mismo en el Estadi Balear y que ha colgado en sus redes sociales.

"Hace tiempo que no hablo de tema fútbol porque no había mucho que hablar, la verdad", ha arrancado su discurso: "No hemos empezado muy bien esta temporada y no hemos sacado muchos puntos. El míster y los jugadores lo saben, pero cuando uno analiza los partidos, nota que el grupo tiene buena actitud. Es verdad que no entra la pelota, pero esto es fútbol".

El presidente alemán ha señalado que, "evidentemente", no puede estar contento con los resultados, aunque ha recalcado que las cosas "tampoco están tan mal como mucha gente dice": "La Liga es muy injusta y, solo con tres puntos más, ya estaríamos casi en los play-off, aunque con tres menos también estaríamos en el descenso. Todo está muy igualado".

Llegados a este punto, ha sido cuando Volckmann se ha salido del discurso habitual y ha reconocido sentirse "mucho más relajado que años atrás". "Hay muchas cosas más importantes en la vida que el fútbol. La salud, la familia... Este año yo veo todo un poco diferente, pero eso no significa que no crea en este equipo. Les he visto con buena actitud y eso me gusta. Corren mucho, trabajan y habrá que ver si son capaces de llegar hasta arriba, yo pienso que se puede. Esté año estoy mucho más relajado y, aunque mis objetivos siempre son altos, me lo tomo todo con más tranquilidad", ha zanjado.