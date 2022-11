Volver a la senda de la victoria. El Atlético Baleares quiere olvidar el mal trago de la derrota ante la Real Sociedad B y conseguir de nuevo una victoria en casa, esta vez ante el Numancia. Jordi Roger, técnico del conjunto blanquiazul, reconoció que caer ante el filial txuri-urdin les hizo "daño". "La victoria es imprescindible, tenemos que ganar. Tenemos que hacerlo porque venimos de una derrota y siempre que vienes de una derrota el equipo lo tiene que expresar. Ojalá hubiéramos jugado el lunes, teníamos ganar de volver a jugar", ha explicado.

El preparador catalán ha reconocido que al equipo le falta contundencia y saber estar en los minutos finales. "Habíamos conseguido siete puntos de los últimos nueve, era importante volver a sumar fuera de casa. Nos hace falta contundencia, a lo mejor más concentración en los últimos minutos. En esta categoría cuando no sabes ganar, tienes que saber empatar. Además, no me gusta usar la palabra suerte, pero creo que hemos hecho más palos en esta liga que goles", ha destacado esta mañana en rueda de prensa.

Roger ha alabado al Numancia, aunque ha explicado que su gran problema es que no ven puerta con facilidad. "El Numancia lleva cuatro goles en contra y cuando tienes tan pocos goles en contra es sinónimo de que como mínimo empatas. Lo que sí que tiene es un ‘handicap’ y es que no está acertado de cara a puerta. No por ocasiones que generen o por jugadores que tengan arriba sino porque al final… por ejemplo el otro día empatar a cero contra el Athletic Club, pero tu ves el partido y tuvieron cuatro claras".

Cuestionado acerca de si se ve con fuerza todavía para darle la vuelta a la situación, Jordi Roger ha defendido el trabajo de sus jugadores como motivo para seguir adelante. "Los jugadores son los que me están dando fuerza en el día a día porque confían en el trabajo que estamos realizando, me lo demuestran, trabajan… Me gustaría abriros las puertas para que vierais un entreno de miércoles o jueves para que vierais con qué predisposición vienen y qué actitud tienen", ha concluido.