Una flor al cul

L’any 1984 la selecció Espanyola es va classificar per la segona fase de l’Eurocopa de França guanyant a Alemanya per 1 a 0 després que els alemanys estavellassin 4 pilotes a la fusta i que Arconada realitzés una actuació realment sensacional.

El dia de la semifinal, que Espanya va eliminar Dinamarca a la tanda de penals, el president de la Federació Pablo Porta va dir del seleccionador Miguel Muñoz, després de destapar una botella de xampany, que tenia una flor en el cul. El seleccionador va replicar tot d’una entre les rialles dels presents que més valia tenir això que altra cosa.

No sé si Jordi Roger l’ha tenguda alguna vegada, aquesta flor en el cul, però és evident que des de que ha arribat a l’Atlètic Balears li ha passat el mateix que a Espanya a la final d’aquella Eurocopa quan Miguel Muñoz va dir que la flor s’havia mustiat i després va afegir: «me cago en la madre que la parió». El seu pas com a entrenador ‘balearico’ sempre ha passat per perdre partits que estaven guanyats. Com la derrota contra Las Rozas, a la primera temporada, per 3 a 2 després d’anar guanyant amb suficiència per 0-2. O molts partits d’aquesta temporada que després d’estar totalment controlats els acabam perdent. Pere Jofre, membre de Jogo Bonito, em va recordar que fins i tot ens va donar mala sort quan ja no exercia d’entrenador. Va ser quan va treure les bolles de l’eliminatòria de la Copa del Rei i varem ser l’únic club que quedàrem sense jugar contra un equip de Champions.

No sé si és mala sort o incompetència però sigui com sigui ja duim massa partits perdent quan hauríem d’haver guanyat. Ahir vàrem tornar a perdre un partit als darrers minuts. L’afició necessita alguna cosa que ens faci confiar i il·lusionar i, ara per ara, amb aquest entrenador, no la trobam.