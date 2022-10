El entrenador del Atlético Baleares, Jordi Roger, admitió tras el triunfo frente al Eldense que “la victoria es importante por venir de dónde veníamos”. El conjunto blanquiazul que suma siete de los últimos nueve puntos disputados señaló, sin embargo, que “el equipo no ha dejado de trabajar bien desde que arrancara el campeonato”. “ Tres puntos de 18 era una mierda de puntos y era normal que estuviéramos decepcionados, pero también en aquellos momentos decía que el equipo estaba trabajando muy bien. El fútbol integra tantas cosas que, a veces, trabajas muy bien pero no llegan los resultados. Hoy nos enfrentábamos a un equiparro, con una pegada de la hostia y no era nada fácil sacar algo positivo”, resumió.

Relacionadas El Atlético Baleares puede ganar a cualquiera