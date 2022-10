«Quiero triunfar aquí, en casa, y el Atlético Baleares me ha dado esta oportunidad e intentaré seguir dando lo mejor para el club. Esta temporada, de transición, tenía que demostrarle al club mi potencial». Toni Ramon ha destacado su felicidad, y compromiso, por continuar en el Atlético Baleares en el acto en el que el club ha oficializado, esta mañana, la renovación de su última promesa.

«El club me ha dado la confianza, el míster, Patrick y estoy muy contento por esta renovación», ha señalado el jugador mallorquín, que seguirá de blanquiazul hasta 2025. «Hice la pretemporada con el primer equipo, el entrenador me dio bastantes oportunidades y di el máximo», ha incidido.

«La confianza que me han dado en el club me ha dado mucha fuerza, no me queda más que demostrarlo en el campo y dar lo mejor para el club», ha afirmado.

«El Baleares tiene un filial al que van a ver sus partidos, conocen a sus jugadores y si destacas y haces bien las cosas te llaman y te dan una oportunidad. El filial está hecho para en un futuro llegar al primer equipo», ha explicado el centrocampista.

«Nuestro objetivo es subir a Segunda División y mi objetivo personal es triunfar aquí», ha asegurado Toni Ramon, ya en clave de futbolista de la primera plantilla, aunque esta temporada seguirá con ficha del filial.

«Los resultados no han sido los que esperábamos, pero creo que el equipo ha trabajado desde la primera semana y nunca se ha venido abajo. La semana pasada ya tuvimos 80 minutos que solo nos despistamos los últimos 10 y nos merecíamos ganar, pero por fin ya ha llegado la victoria y esta semana es un lunes más tranquilo, más 3 puntos y a seguir con un +3 cada fin de semana», ha concluido el canterano.

Patrick Mesow: «Es un jugador para el presente y para el futuro»

«Se incorporó al club siendo juvenil, luego estuvo presente en el equipo del filial, el Santanyí, la temporada pasada y este año ya hizo la pretemporada con el primer equipo y la verdad es que se ha ganado su presencia en la plantilla y su renovación para las siguientes dos temporadas», ha explicado Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, sobre Toni Ramon.

«Estoy muy contento de poder contar con él, porque es el futuro del Atlético Baleares, un jugador que está comprometido con el club, que trabaja mucho... un jugador para el presente y para el futuro», ha señalado.

«Es un jugador de la cantera que pasó al filial y ha llegado al primer equipo, todo un ejemplo para los chavales. Ojalá podamos tener más Toni Ramon en el futuro. Quiero agradecer a la agencia de representación, ya que, en todo momento fue una negociación muy sana», ha añadido Messow.

«Aquí no regalamos minutos, si Toni participa tanto es porque se lo merece y porque está mejor que otros y está integrado perfectamente y ahora es uno más del primer equipo», ha concluido Messow.