El Barça B dirime el futuro de Jordi Roger

A vida o muerte. Así afronta el Atlético Baleares, y más concretamente su técnico Jordi Roger, el encuentro de este domingo (12 horas / IB3 Tv) en el Estadi Balear. Los mallorquines, penúltimos de la clasificación, se miden a un Barça Atlètic enrolado en la zona alta de la tabla que buscará el triunfo a domicilio para seguir metido de lleno en los play-off.

Pese a la irrebatible confianza que Ingo Volckmann, presidente del club, le ha mostrado a su técnico pese a los malos resultados que atesora el equipo, una nueva derrota de los mallorquines dejaría muy tocada la imagen del catalán, que todavía no sabe lo que es ganar tras el transcurso de las seis primeras jornadas de la temporada.

Para el encuentro frente al filial blaugrana, Roger recupera a una de sus piezas más importantes. Canario se perfila titular en un once en el que no se esperan novedades significativas. El capitán regresa a la convocatoria tras haber cumplido sanción el pasado fin de semana. Sin embargo, el preparador del conjunto mallorquín no podrá contar para el duelo con la presencia de Luca de Vega, David Navarro y Jesús Álvaro.

Por su parte el técnico del Barça Atlétic, el exblaugrana Rafa Márquez, no podrá contar para el encuentro frente a los blanquiazules con Marc Casado y el mallorquín Chadi Riad, ambos futbolistas citados por Xavi Hernández para el encuentro del Camp Nou ante el Celta. Tampoco entraron en la lista Arnau Tenas, convocado también por el primer equipo, ni los lesionados Diounkou, Álvaro Sanz, Zacarías Ghailan y Estanis Pedrola. Las grandes novedades de la lista son Antonio Aranda y Sergi Rosanas.

El Barça B sufrió una derrota contra la Real Sociedad B en el último partido (2-0), por lo que llega al encuentro con la necesidad de volver a la victoria. Hasta la fecha, de los seis partidos que ha disputado, ha logrado la victoria en tres de ellos y ha sumado, además, dos empates, con un balance de siete goles marcados frente a cuatro encajados.