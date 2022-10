«Veo a los jugadores animados, confiados, creen en lo que estamos trabajando. Me lo demuestran cada semana», ha afirmado este viernes el técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça B, encuentro al que los blanquiazules llegan con la necesidad de puntuar y en el que estrenarán césped en el Estadio Balear (domingo, 12:00 horas), por lo que han estado entrenando esta semana en el Nou Camp de Inca.

«Con lo que veo me siento con mucha fuerza, con más fuerza que nunca porque la energía me la dan los jugadores. Viendo cómo se dejaron la piel y compitieron contra el Alcoyano y como entrenan cada día», afirmó el técnico, que añadió: «Es cierto que hay que corregir detalles y mejorar, pero seguro que llegará esta victoria tan deseada».

En una semana en la que la rumorología ha puesto en al aire su plaza en el banquillo, Roger se ha mostrado sin dudas: «A mí no me han transmitido si me juego el cargo o no. Se me ha trasmitido mucha confianza y estoy muy agradecido, porque esto te da más fuerza para seguir trabajando. Ojalá pueda devolver esta confianza del club con muchas victorias de aquí en adelante. Me alegraría también por el presidente, porque se lo merece».

«Tenemos que trabajar más el tema mental que ninguna otra cosa. Es un aspecto anímico que debemos mejorar y si vamos ganando continuar igual, porque tenemos muchas fases del partido muy buenas», ha explicado Roger sobre su equipo, que ha perdido «muchos puntos por errores en la estrategia» y que sufre en el tramo final de los encuentros: «El otro día me pasaron un dato, si los partidos durasen 70 minutos tendríamos 11 puntos».

En la realidad, el Atlético Baleares es colista, junto al Calahorra, del Grupo 2 de Primera RFEF: «Entiendo que la afición este decepcionada y enfadada porque tenemos 3 puntos de 18 y es un inicio muy malo. Pero en el fútbol en la jornada 7 no puedes ser campeón ni estar en descenso. Lo vemos cada año, estamos en octubre y esto acaba en mayo».

Para hacer frente al filial del Barça, Jordi Roger no podrá contar con Jesús Álvaro, David Navarro y Lucas de Vega. «Tenemos una plantilla amplia y pueden jugar todos los disponibles. Cordero el otro día tuvo su primer partido de titular, estuvo a un buen nivel. Venía de jugar Alfonso, que lo estaba haciendo bien. Carlos Ramos también ha estado jugando, así como el otro día Toni Ramon... así que veremos qué once sacamos. Llevamos valorando quien se encuentra mejor, a quien vemos más fresco».

«Veo al equipo consciente de lo que tenemos que hacer para ganar y veremos si lo conseguimos. Creo que se lo merecen. Si ganamos el domingo estaré muy feliz por la plantilla», ha sentenciado Jordi Roger.