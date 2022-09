El Atlético Baleares busca su primer triunfo del curso

El Atlético Baleares tiene ante sí, este mediodía (12 horas / IB3 Tv), la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y sumar su primer triunfo del curso. Los pupilos de Jordi Roger se miden a un Cornellà que ocupa la última posición de la tabla y que todavía no ha sido capaz de puntuar en lo que va de temporada. El feudo que acogerá el partido será el RCDE Stadium, ya que el estadio del Baix Llobregat no cumplía con los requisitos de la división, al no disponer de un terreno de césped natural y una iluminación artificial de competición de un mínimo de 600 luxes.

Sea como sea, los de Gonzalo Riutort son, a día de hoy, el peor equipo de la división de bronce, habiendo encajado seis tantos y anotado tan solo uno en las tres jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Para intentar sumar la primera victoria del curso, los mallorquines viajan a Barcelona con la intención de cambiar su suerte y mostrarse como un equipo férreo durante los 90 minutos de partido. Erraron los blanquiazules en la segunda parte del encuentro disputado ante el Real Unión Club y fallaron en la primera frente al Castellón. Roger tiene las bajas seguras de Damián Petcoff, cerca de regresar al grupo y formar parte de las convocatorias y de Jesús Álvaro, y la duda de Hugo Rodríguez, con molestias. Por su parte, a pesar de no haber empezado con buen pie la competición, el cuadro que dirige Gonzalo Riutort sigue poniéndose a punto para revertir la situación y poder estrenar el casillero de puntos en la Primera Federación. Como local, el Cornellà ha perdido el único partido que ha disputado en este arranque de competición, una situación que quiere revertir este mediodía.