El entrenador del Atlético Baleares Jordi Roger espera que su equipo logre la primera victoria de la temporada este domingo ante el Cornellà. El técnico catalán, que ha confirmado la baja de Jesús Álvaro, opina que la condición de colista que arrastra su rival les hace "más peligrosos". "En la tercera jornada hablar de colista es anecdótico. Que no tengan ningún punto les puede hacer más peligrosos. Es un equipo que me gusta y sacará puntos", ha apuntado esta mañana en rueda de prensa.

Para el técnico blanquiazul el encuentro ante el Cornellà no es uno más por su pasado como técnico del conjunto catalán. "Es primera vez que juego contra ellos, estuve diez años y me crie allí. De todas maneras, no hay sentimientos, somos profesionales y queremos ganar", ha añadido.

El preparador del Baleares ha dicho que acuden al encuentro ante el Cornellà con la idea de ganar, un triunfo que todavía no han conseguido y que cree que merecen. «Estamos bien, con ganas de que llegue el domingo e intentar conseguir la victoria que tanto nos está costando. Llevamos tres partidos y no hemos sabido o podido lograr los tres puntos y creo que ya nos los merecemos. Tanto contra Irún como Castellón, en el cómputo global, nos merecíamos la victoria. Vamos con esa idea al campo del Cornellà", ha destacado.

"Damián Petcoff no llega, está con el grupo y ojalá la que viene entre en convocatoria, ha recortado plazos en su recuperación. Jesús Álvaro también es baja y mañana sabremos si podemos contar con Hugo", ha informado acerca de la lista de lesionados de la primera plantilla.

Una de las principales dudas que tiene Jordi Roger para el domingo es el sistema que empleará para medirse al Cornellà. "No diré con qué sistema jugaremos para no dar pistas al rival, pero el 3-5-2 funcionó bien contra el Real Unión y no tanto conta el Castellón. Tenemos dos sistemas asimilados dependiendo de cada situación. El sistema no es mejor ni peor, lo hacemos bueno nosotros. Hay otro rival que te estudia para neutralizar sus virtudes. Tenemos mucha información del rival y por eso es tan igualada la categoría", ha puntualizado.