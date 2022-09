Moltes vegades em deman per què de forma reiterada, els humans, ficam la pota. Aquesta setmana li ha tocat el torn al nostre club. De la mateixa manera que Mike Smith, el productor executiu de la companyia Decca, juntament amb el seu cap Dick Rowe, varen rebutjar els Beatles amb un dels errors més grans de la història musical, el nostre club ha publicat un twitt que instava a alguns partits polítics a votar a favor d’una subvenció. Totes dues accions varen ser un error. Mike Smith va haver de dir que aquell dia es trobava de ressaca. Finalment rescabalaren assistinta convencions de beatlemaniàtics. El club, per la seva banda, s’ha vist obligat a esborrar el twitt que era clarament tendenciós.

Rowe, finalment, va decidir escoltar aquells que saben de música, és a dir, els músics, així quan George Harrison li va recomanar que fitxés a un grup emergent que es deien Rolling Stones el va escoltar sense dubtar-ho. I mai se’nva penedir. El club faria bé de tenir alguna persona «balearica» dins l’staff que pensàs amb i en l’afició per no haver de tornar a fer anques enrere. Una persona que sabés recollir el sentiment d’una bona part de l’afició que no està d’acord que es destinin doblers públics per subvencionar empreses privades. Aquells ‘balearicos’ que troben una ofensa quan el club que els representa demana ajuda a grups polítics clarament excloents i xenòfobs. En definitiva, l’afició que pensa que el club ha de ser el garant dels fonaments socials iniciats fa més de 100 anys.

Jordi Roger va dir aquesta setmana que en el futbol tenim massa pressa. Sempre és millor estar bé a la segona part de la temporada. Però també és veritat que hem d’anar posant les bases per estar ben situats quan això passi. Després del tercer empat consecutiu, els aficionats ja començam a passar pena que l’espera no sigui tan llarga com ho va esser a la seva primera etapa com a entrenador.