«Llevamos dos partidos. Este camino es muy largo, no acaba ni mañana ni pasado». Jordi Roger, técnico del Atlético Baleares, piensa en lograr objetivos a corto plazo, el manido ‘partido a partido’ en un campeonato liguero que promete ser largo: «Vamos con la intención de ganar este y cada domingo».

Tras dos empates consecutivos, el entrenador blanquiazul reconoció este viernes, tras el entrenamiento, que el equipo está «algo dolido», sobre todo por el pasado domingo en casa ante el Real Unión de Irún: «Si ves los 90 minutos, no es un resultado justo. Pero así es el fútbol... y si no acabas de matar el partido te pueden pasar estas cosas».

«El equipo está bien, confiamos en que, jugando como estamos jugando y como jugamos la primera parte, ganaremos muchos partidos», sentenció Jordi Roger, que añadió: «El fútbol son resultados inmediatos, pero nosotros creemos en este proyecto. Creemos que esta manera de jugar, de tener la pelota, de buscar espacios, de llevar la pelota de un lado al otro... a la larga nos dará resultados, nos dará más de lo que nos pueda quitar. No hay más».

Roger destacó que el Castellón, su próximo rival, «es un equipazo». «Ha hecho un muy buen equipo con muy buenos jugadores y veremos un muy buen partido. Ellos piensan lo mismo de nosotros, esperamos estar a la altura. Ellos dominan muchos registros, tanto con pelota como sin ella. Es un gran equipo y hacen las cosas bien», agregó el preparador blanquiazul, que tiene varias bajas: «Petcoff no está todavía, Jesús Álvaro tampoco y Uzo lleva un par de días entrenando con el equipo parcialmente... Valoraremos si lo convocamos o no. Él tiene muchas ganas de estar en el banquillo, está claro. Ayudar a los compañeros desde abajo siempre es mejor. Forniés en principio no tiene por qué no llegar».

Además, valoró positivamente el cambio de hora del encuentro: «El horario, a las siete de la tarde, es mucho mejor que a las doce. En esto estamos todos de acuerdo. Favorece al espectáculo, a que la gente pueda disfrutar porque hay una temperatura mejor. Esperamos que los protagonistas estemos a la altura del buen partido que se prevé. El horario es el adecuado a estas alturas de temporada y más viviendo aquí, con el alto tanto por ciento de humedad que tenemos».