El Atlético Baleares debuta en casa con empate

El Atlético Baleares no ha sido capaz de pasar del empate en casa ante la Real Unión de Irún (1-1). En su debut como local, el conjunto mallorquín ha desperdiciado la oportunidad de sumar su primer triunfo de la temporada al recibir un tanto en el minuto 83 que ha neutralizado el gol de Víctor Pastrana anotado al filo del descanso.

El equipo de Jordi Roger ha pecado de inocente y no ha sido capaz de sentenciar un encuentro en el que, a pesar de no haber gozado de grandes oportunidades, ha sido claro dominador del juego. Sin embargo, el conjunto vasco no ha perdido la esperanza y en los últimos minutos ha aprovechado claro error en la línea defensiva para sacar un punto del Estadi y dejar con un sabor agridulce a los mallorquines.

Más allá del resultado, las sensaciones que estaba dejando el equipo de Jordi Roger ante su gente estaban siendo buenas ante un rival que el pasado curso luchó hasta la última jornada por meterse en los play-off de ascenso a Segunda División. Los mallorquines llevaron en todo momento el control y el peso del encuentro, no pasaron apuros excesivos en defensa y su trabajo en la presión fue austero, pero correcto.

Jordi Roger volvió a apostar por el mismo once que empató en la primera jornada ante el Osasuna Promesas con las únicas novedades del regreso del capitán Canario, en detrimento de Miguelete, y la entrada de Forniés, que debutó como titular con la elástica blanquiazul, por el lesionado Jesús Álvaro.

Desde el primer minuto se vio a un Baleares muy superior al rival. El conjunto mallorquín se volcó en labores ofensivas y fue dueño prácticamente de todo, ganando los duelos aéreos e imponiéndose en las segundas jugadas. Los de Aitor Zulaika se encerraron en su campo y, defensivamente, trabajaron con orden y acierto, achicando balones y dejando pocos espacios.

Los baleriacos tuvieron que armarse de paciencia para intentar probar suerte y fue por banda izquierda por donde lograron buscarle las cosquillas al rival, con un Forniés muy activo y quien propició, precisamente, que su equipo se adelantara en el luminoso.

Al filo del descanso el equipo de Roger logró abrir el marcador con un tanto que hizo justicia. Carlos Ramos robó el esférico en el centro del campo y abrió el juego por banda izquierda. Forniés, en una acción coral muy buena, destrozó a la defensa del Irún con un centro al interior del área, balón que no desperdició Pastrana, quien metió el pie para anotar el primer tanto de la temporada en el feudo balear.

La segunda parte arrancó mucho más trababa. El conjunto blanquiazul quería sentenciar el partido, pero el Irún construyó un muro sin fisuras, por donde los mallorquines no fueron capaces de hacer daño. Los cambios de uno y otro equipo consiguieron agitar el partido y la entrada del futbolista del Santanyí, Toni Ramón, dejó muy buenas sensaciones. Pastrana se postuló como el hombre en ataque de los locales y gozó de sus oportunidades.

Pero a falta de siete minutos para el final de encuentro, Carlos Bravo perforó la portería local y empató el encuentro, después de que la defensa blanquiazul se quedara dormida en la salida de un balón. El delantero madrileño se quedó totalmente solo ante René Román y aprovechó dicha jugada aislada para poner las tablas (1-1). El Baleares no supo cerrar el partido y pagó caro su inactividad en la segunda parte.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: René, Laure (Hugo Rodríguez, min. 90), Olaortua, Alfonso, Canario (Kaxe, min. 65), Pastrana, D. Navarro, Kevin, Dioni, Ramos (Toni Ramón, min. 65) y Forniés (Cordero, min. 77).

Real Unión Club Irún: Irazustabarrena, Kiejra, Montoro, Iván Pérez, Jon Ander (Seguín, min. 70), Rivero, Alain, Azkue (Nacho, min. 46), Aramburu, Chema (Víctor, min. 90) y Carlos Bravo.

Goles: 1-0: Pastrana (min. 45). 1-1: Carlos Bravo (min. 83).

Árbitro: Domínguez Cervantes (C. andaluz).

Tarjetas amarillas: Jon Mikel (min. 56), Núñez (min. 72),

Tarjetas rojas: No hubo.