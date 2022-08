Altres Unzué i Ziganda?

Aquest any s’han complert 36 anys des que vàrem superar l’Osasuna Promeses en una eliminatòria de fase d’ascens a Segona Divisió B. L’empat a 1 a Pamplona es va rematar amb una victòria per la mínima a l’Estadi Balear.

El partit de tornada a Palma es va resoldre amb certa comoditat. Cap de nosaltres va reparar en l’alineació del filial pamplonès. Però si la miram ara veim que ens vàrem enfrontar a dos noms il·lustres del futbol espanyol. La porteria estava defensada per un jove Juan Carlos Unzué que va arribar a jugar amb el Barça i el Sevilla. El seu davanter de referència era el Cuco Ziganda, golejador històric de l’Osasuna i de l’Atlhètic Club de Bilbao.

Però aquell 31 de maig de 1986 ni Unzué va poder impedir el gol de Botas ni el Cuco va poder fer cap gol a Cerdà.

Ahir vaig mirar amb lupa l’alineació de l’equip «rojillo» albirant si alguns jugadors es perfilen per arribar a l’elit. Si és així, per ventura podrem arribar a dir que J. González no ha estat capaç de superar a René ni que cap davanter nostre ha pogut marcar un gol a Darío. Baldament, aquest 0-0 ens ha de servir per encarar amb optimisme els dos pròxims partits a l’Estadi. Aquest és el moment en el qual hem de respondre els aficionats. Encaram una temporada amb els bioritmes baixos. Però no es pot tornar a repetir la imatge de solitud, ni a la graderia ni a la llotja, que es va veure al Brondo. De res serveixen les crítiques des del sofà de ca nostra. Torna a esser el moment d’exercir de «balearicos» i de sentir-nos orgullosos de ser-ho. Tot i això, tant els aficionats com el club, hem de continuar donant passes fermes per a que aquesta entitat sigui fidel al seu llegat històric.