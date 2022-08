La cuenta atrás para el inicio de la temporada del Atlético Baleares transita casi en paralelo al desenlace del mercado de fichajes. Patrick Messow ya ha cerrado hasta la fecha un total ocho incorporaciones y deja la puerta abierta a más novedades para la plantilla 2022-23.

«Hasta el 31 de agosto hay mercado. La última semana siempre hay movimientos y tenemos algo en mente, pero tampoco vamos con prisas. Me mantengo paciente porque tenemos una plantilla compensada y competitiva. Y si no hacemos nada más, no me preocupa. Si sale algo que nos hace mejorar la plantilla, lo vamos a hacer», aseguró este viernes el director deportivo en la presentación de Álex Aizpuru ‘Kaxe’ y David Navarro.

Son la sexta y séptima cara nueva en un plantel que ha visto renovado en profundidad su fondo de armario. El último en llegar y que ya ha superado el reconocimiento médico es el lateral izquierdo David Forniés, procedente del Alcorcón.

Navarro, que ya debutó en el amistoso del anterior sábado en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla, señaló que su sueño ha sido llegar al fútbol profesional «desde que estaba en la cantera del Atlético de Madrid y en este club me acerca a ello porque opta siempre a subir a Segunda y era el pasito que tenía que dar». El joven defensor, que puede alternar la posición de central y lateral derecho, destacó que basa su juego en «la intensidad y concentración».

A pesar de sus 28 años, el atacante vasco ‘Kaxe’ cuenta con una trayectoria de 70 partidos en la categoría de plata, sabe lo que es ascender a esa categoría con la Ponferradina y el pasado curso anotó siete dianas con el Sabadell en la segunda vuelta. El delantero natural de Azpeitia, que se estrenó este miércoles en el empate sin goles en Santo Domingo, se describió como un delantero «que juega bien de espaldas, intenso y con buen remate dentro del área».

Trofeo Nicolás Brondo

El domingo se disputa el LIII Trofeo Nicolás Brondo en el Estadi Balear. El conjunto que dirige Jordi Roger se medirá al CD Ibiza, de Segunda RFEF, en un encuentro que servirá como presentación del equipo ante su afición a partir de las 18:30 horas. "Estoy contento con la pretemporada, queda un test más antes de comenzar la liga y he dicho que los siempre resultados era lo que menos me importaba», confesó el técnico catalán sobre la preparación que, hasta ahora, se ha saldado con dos victorias y cuatro empates. Roger no quiso dar pistas sobre un posible once titular, priorizando «los minutos acumulados y jugadores con molestias».