Jordi Roger ha dicho esta mañana durante su presentación como nuevo técnico del Atlético Baleares que este año disponen de una plantilla "con mucha calidad" y que quiere que los jugadores "lo demuestren sobre el campo". El técnico compaginará su nuevo puesto como entrenador con su actual trabajo en la secretaría técnica del club.

El entrenador catalán, acompañado por Patrick Messow, director deportivo del club, ha destacado la importancia del presidente y propietario Ingo Volckmann en su regreso. "Después del último partido de Liga contra el San Fernando el presi lo tenía muy asumido, quería a gente de la casa a su alrededor. No veía claro traer a alguien de fuera.", ha comentado. Tal y como ha afirmado Messow, "la idea era que completase el último partido de Liga y regresase a su puesto", pero finalmente ha terminado siendo la apuesta personal del presidente.

"Durante este año he aprendido mucho, vivir el día a día desde fuera da que pensar y he podido cargar las pilas un poco ya que estar en los banquillos durante mucho tiempo acaba quemando", ha afirmado el nuevo técnico en relación a su vuelta. "Creo que soy mejor entrenador que hace un año", ha apuntado.

Tras el pasado final de temporada, en el que no se cumplieron los objetivos al no entrar en el Play-Off de ascenso, el Baleares pretende este año "volver a las bases y al sentimiento del club" y no se marca ningún objetivo a largo plazo, tal y como ha afirmado esta mañana Patrick Messow. "Vamos a intentar disfrutar un poco más de lo que tenemos y de lo que hemos conseguido hasta día de hoy. En las últimas diez jornadas podría decir qué objetivos establecemos", ha comentado.

Respecto a la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada, ambos han confirmado la llegada de una nueva incorporación esta semana, además de algunos cambios que todavía están por venir. "Hasta el 30 de agosto no se acaba el mercado. Pueden pasar muchas cosas, a día de hoy tenemos 17 jugadores y nos quedan un par de cosas para acabar de perfilar la plantilla. El mercado también nos irá diciendo qué nos falta", ha dicho Roger en relación a los fichajes.