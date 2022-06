El Atlético Baleares no renovará a Xavi Ginard. Así lo ha comunicado la entidad blanquizul a través de un breve comunicado en su página web en el que desean “toda la suerte del mundo” al guardameta de Artà. Ginard, que ha vestido la camiseta del conjunto mallorquín durante seis temporadas, tres en esta última etapa, no ha podido evitar emocionarse en un vídeo que ha colgado a través de las redes sociales para despedirse de la afición.

“Creo que necesitaba haceros esto para poder despedirme de vosotros. Es un momento complicado. Es imposible que no me emocione. Para mí estos seis años han sido muy bonitos y creo que no he estado en ningún otro club más a gusto que aquí. Es verdad que no he jugado demasiado, no he podido demostrar todo lo que me hubiera gustado, pero quiero agradeceros que siempre hayáis estado ahí. Este club sin vosotros no sería nada”, ha indicado el ya exportero blanquiazul.

Durante esta temporada Ginard ha disputado cuatro partidos de Liga y las cuatro eliminatorias de Copa ante Calahorra, Getafe, Celta de Vigo y Valencia. En la retina de los balearicos siempre quedará grabado el gol que anotó de cabeza en el minuto 95 para empatar la eliminatoria ante los riojanos y convertirse, luego, en el gran protagonista de la tanda de penaltis.

Esta era la segunda etapa de Xavi Ginard en el Baleares, quien pese a no gozar de muchos minutos sobre el verde, siempre ha sido uno de los jugadores más queridos por la afición y que más se ha involucrado con e club. En su despedida, el mallorquín ha aprovechado para mandar un mensaje de ánimos a los aficionados y un agradecimiento al director deportivo Patrick Messow y al presidente Ingo Volckmann: “Quería agradecerles el esfuerzo que han hecho estas últimas temporadas para que jugara aquí. Sé que es un momento complicado y que os cuesta mucho confiar en las personas que dirigen esta entidad, pero solo quiero deciros que Ingo no tiene ninguna mala intención. Lo único que quiere es llevar este escudo lo más arriba posible y tanto Patrick como él están intentado hacer las cosas lo mejor que pueden”.

Durante esta segunda etapa de Ginard en el Baleares, el artanenc ha jugado un total de 20 partidos de Liga y unos minutos durante la eliminatoria de ascenso del play-off contra el Cartagena de la 19/20, donde Manix Mandiola decidió darle entrada en la prórroga por Manu Herrera, con el fin de tener mayor éxito en la tanda de penaltis.

Antes de estas últimas tres campañas, tuvo una primera etapa en el club. En total ha defendido la portería balearica durante seis temporadas en Segunda B o Primera RFEF. En su primera etapa, de 2011 a 2014 disputó un total de 49 partidos de Liga, más las míticas eliminatorias contra Mirandés y Lugo de junio de 2012.

A sus 35 años, Ginard finaliza contrato pero el club le abre las puertas a volver a la entidad cuando finalice su carrera deportiva.