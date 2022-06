“Mientras yo esté aquí, haré lo que quiera hacer porque pienso que es lo mejor para el club”. De esta manera tan contundente se ha manifestado el presidente del Atlético Baleares, Ingo Volckmann. El máximo dirigente de la entidad blanquiazul ha confirmado que Jordi Roger “será el entrenador la temporada que viene” y que seguirá confiando en Patrick Messow para la confección de la plantilla.

"Dolido" y “algo frustrado”, Ingo se ha pronunciado a través de las redes sociales para acallar los rumores y mostrar su compromiso al frente de la entidad mallorquina. El alemán, que cumple su octava temporada al frente del Atlético Baleares, ha reconocido que el curso que viene apostarán por un proyecto ambicioso que estará formada “prácticamente por el mismo equipo, pero en el que habrá pequeños retoque”.

“He estado una semana triste. La verdad es que esta vez me ha tocado más que otras temporadas porque no hemos conseguido entrar en los play-off. Hemos estado 34 jornadas en zona de promoción, pero esto es el fútbol y la verdad es que esta vez me ha afectado. Este año no ha funcionado, pero ojalá el año que viene lo haga. El fútbol muchas veces no es justo y este año, con la temporada que hemos hecho, creo que merecíamos haber disputado los play-off. Hay que tener en cuenta que somos un club pequeño que ha llegado muy alto”, ha analizado Ingo sobre la temporada de su equipo.

El presidente de la entidad blanquiazul ha querido mandar también un mensaje a toda esa gente que “se hace llamar balearica, pero no lo es”: “La gente que habla todo el día de fracaso son gente que no vendría ni a aplaudir si el equipo subiera. Son gente a la que no escucho. Yo escucho al balearico de verdad. Queremos crear aficionados jóvenes”.

Sobre sus intenciones de cara a la temporada que viene, Volckmann se ha mostrado tajante: “Tendremos un equipazo y estoy al 100% con la gente que trabaja a mi lado como Patrick. Yo necesito gente a mi lado gente en la que tenga confianza y Jordi es uno de ellos. Jordi Roger va a ser el entrenador. Yo tomo mis decisiones porque pienso que es lo mejor para este club. Si hubiera otras personas podrían tomar ellas sus decisiones y hacerlo mejor o diferente, pero mientras yo esté aquí, haré lo que yo quiera hacer porque pienso que es lo mejor para el club. Ya sabéis que no soy una persona que tire la toalla. El año que viene tendremos prácticamente el mismo equipo, pero con algunos retoques, posiblemente mejores o por lo menos iguales, y lo intentaremos otra vez”.

“Pienso que los balearicos que han venido al estadio han disfrutado, sobre todo de una Copa a la que nunca habíamos llegado tan lejos. Eso no quita que esté frustrado. Puede ser que alguna vez esté harto porque lo doy todo y también mucho dinero. Es posible que hayamos tomado algunas decisiones seguramente malas, pero es el riesgo de tomar decisiones. Nuestro club pequeño va a luchar otra vez”, ha zanjado el dirigente alemán.