Patrick Messow ha comparecido en rueda de prensa para pasar revista a una temporada "decepcionante", pero que no se atrevería a tildarla de "fracaso porque tampoco hemos descendido". El director deportivo del Atlético Baleares, que ha anunciado que desvelarán el nombre del nuevo técnico que dirigirá al equipo "la semana que viene", ha anunciado también la renovación de dos jugadores muy importantes para el plantel: Víctor Pastrana y Damian Petcoff.

"Obviamente no hemos acabado la temporada según lo esperado y no estamos contentos con el último tramo. Existe decepción, pero hay que recordar que hemos hecho una Copa del Rey histórica y que, durante 34 jornadas, hemos estado situados en zona de play-off. Ahora no nos queda otra que aceptar los errores y mejorar en lo que hemos fallado", ha analizado el directivo alemán en una sala de prensa en la que también estaba presente el secretario técnico Jordi Roger.

Precisamente, sobre las posibilidades de que el técnico catalán tome las riendas del equipo el curso que viene, se ha pronunciado Messow: "Aún no puedo comunicar quién será el entrenador, porque si lo supiéramos, ya lo habríamos anunciado. Es totalmente falso que hayamos pensado en algún momento en Xavi Calm. Roger sí es una opción porque conoce la plantilla mejor que nadie y se vio que la última semana no se le dio nada mal. De todas formas, a día de hoy, valoramos otras opciones también".

Cuestionado por la opinión que tiene la afición sobre la posible continuidad de Jordi Roger en el banquillo, Messow ha aclarado que respeta todos los puntos de vista, pero que hay que tener en cuenta que "decisiones que a veces no han sentado bien, finalmente nos han dado la razón".

El máximo responsable de la planificación del plantel blanquiazul no ha querido hablar de nombres concretos de futbolistas, pero ha defendido que el vestuario "ha rendido siempre al 100%". "No voy a entrar a valorar cada jugador en concreto porque podíamos estar hasta mañana. De momento se han dado dos bajas, la de José Fran y Pedro Orfila, y aprovecho para dar a conocer las renovaciones de Víctor Pastrana y Petcoff", ha anunciado.

Según ha reconocido Messow, el presidente Ingo Volckmann sigue "confiando" en el trabajo del director deportivo y en ningún momento se ha planteado "dejar el cargo". "Son ocho años ya los que llevamos aquí y obviamente se pasan por mejores y peores momentos. Hasta que Ingo no me diga lo contrario, yo seguiré trabajando y haciendo lo que más me gusta. Si me diera todo igual, creo que no debería estar aquí, pero no es así. Hemos creado ya un sentimiento con este club y vivimos de esto. Hay momentos que pienso que estoy jodido, pero no voy a dejar mi puesto hasta que el presidente me lo diga", ha aclarado.

Sobre los motivos que han conducido a una temporada decepcionante, Messow se ha referido a las lesiones y a la participación en la Copa del Rey: "Hay bastantes factores y podríamos estar horas y horas hablando de los errores. En el fútbol hay muchas cosas difíciles de controlar. Las lesiones que nos han tocado vivir han menguado la calidad del equipo durante todo el año y más en una categoría tan exigente. La Copa también nos ha podido despistar o hacer gastar más energías de las necesarias para LaLiga. Obviamente, algunos jugadores no han estado a la altura. También las decisiones que hemos tomado con los entrenadores, quizás no han sido las más acertadas. De todas formas, hay muchos clubes como nosotros, diez o doce equipos que tienen el mismo potencial".