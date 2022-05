Atlético Baleares: ganar y esperar una carambola

Ganar y esperar. El Atlético Baleares cierra esta tarde (18:30 horas) la temporada en el campo del San Fernando en un partido en el que a los blanquiazules no le vale otro resultado que la victoria. De no conseguir los tres puntos, el once blanquiazul –que hoy estrena su tercer técnico en esta Liga (Jordi Roger sustituyó esta semana a Eloy Jiménez)– se quedarían sin opciones de estar en el play-off de ascenso (objetivo a principios del campeonato) y bajarían el telón a una campaña más que decepcionante.

El triunfo tampoco asegura la fase de ascenso al Atlético Baleares, que depende de lo que suceda en el Sabadell–Algeciras, Alcoyano–Nàstic y Sevilla B–Linares. Con los ojos puestos en esos encuentros, el duelo directo en la Nova Creu Alta puede ser decisivo, ya que un empate o la victoria algecireña beneficiará a los palmesanos, que en ese caso necesitan además que fallen el Badalona y el Linares (o al menos que no ganen los jienenses). Jordi Roger: «No cambiaremos mucho, no tengo una varita mágica» Pero todo pasa por ganar a un San Fernando que todavía no tiene asegurada la salvación y que a principio de temporada era un claro aspirante a pelear por el ascenso. Nacho Castro, extécnico del Andorra, ha contado con una plantilla de campanillas, con futbolistas habituales en Segunda B o incluso de superior categoría como Sergio Ayala, Rafa Páez, Luis Ruiz, Bicho, Juanmi Callejón, el francés Biabiany (Interde Milán), Sergio Cortés (jugó en el Mallorca B), el portero mallorquín José Perales (campeón de la Liga de Georgia con el Dinamo Tblisi) o el pobler Martí Crespí (exjugador del Mallorca). El San Fernando necesita un punto para salvarse, aunque en caso de perder le basta que no ganen Linense, Sevilla B o Cornellà. Son baja el sancionado Saúl González, Calderón (se le dio la baja por indisciplina) y Caballero (lesionado). En el Baleares están todos, menos el lesionado Cassio. El propio San Fernando y el Algeciras habían impugnado sendos partidos por alineación indebida, que fueron desestimados por Competición. Ambos tienen diez días para recurrir a Apelación. De hacerlo, según el fallo podría afectar a la clasificación. ⚽️ A 90’ de lograr nuestro objetivo 🎯 #ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/vP4N7Qfqsr — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 27 de mayo de 2022