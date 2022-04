«Hemos tenido una racha negativa con lesiones y tantos partidos, pero ahora ya se dice que el Baleares está de vuelta», ha señalado Eloy Jiménez, técnico de un conjunto blanquiazul que este domingo recibe al Real Madrid Castilla (12:00 horas).

«Sabemos lo que nos estamos jugando, lo tenemos todos muy claro»

«Creo que siempre nos han tenido respeto [en referencia al resto de equipos], porque tenemos jugadores muy buenos. En una temporada larga siempre hay rachas negativa, pero es importante saber que otra vez somos un equipo fiable que puede aspirar a cualquier cosa», ha añadido Eloy Jiménez.

«Si sacamos los partidos de casa, con poco que saquemos fuera estaremos en play-off», ha afirmado el entrenador del Atlético Baleares, que ha incidido: «Con la igualdad que hay, al enfrentarnos todos entre nosotros, el que sea regular y saque sus partidos estará en puestos de play-off».

El primer paso es ganar este domingo al Castilla: «El otro día tenían el partido controlado y se les va a balón parado... Tiene mucha calidad. Es capaz de cualquier cosa porque tienen jugadores diferenciales, como nosotros». «Querrán seguir en la lucha y será un partido dificilísimo también. Sumando los 3 puntos te alejas un poco y te da un pequeño colchón; después tocará el tercero, Villarreal», ha agregado, aunque no ha querido pensar más allá del domingo: «Nos centramos en nosotros, ya hemos vuelto a esas sensaciones tan buenas y sabemos de la dificultad ante un rival como el filial de un equipo tan grande como el Real Madrid. Pero estando a nuestra mejor versión, con la confianza de los últimos resultados, tenemos que hacer de nuestro campo un fortín».

«Si sacamos los partidos de casa, con poco que saquemos fuera estaremos en play-off»

«Sabemos lo que nos estamos jugando, lo tenemos todos muy claro», ha insistido Eloy Jiménez, que está pendiente de los lesionados. «La enfermería sigue igual, de momento no recuperamos. Tenemos jugadores que están en la última fase y que los tendremos la semana que viene pero no lo sabemos, porque luego está la propia sensación de campo del jugador, ellos nos dirán si están o no cuando entren de forma parcializada», ha explicado.

«Vini (Vinicius Tanque) no tiene nada, está bien. Armando ha entrenado de forma parcial esta semana, pero es prematuro para que llegue y no queremos forzar para que no tenga una recaída; las sensaciones son buenísimas y esperemos que la próxima semana esté, porque los jugadores que nos faltan son muy importantes. Los demás están muy bien todo el mundo y preparados para este final de temporada que tenemos», ha añadido.